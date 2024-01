Ce couple de retraités remporte le jackpot à chaque tirage du loto et révèle son astuce infaillible

Si nous sommes nombreux à espérer gagner à la loterie un jour, un couple de retraités a réussi à trouver une astuce pour remporter les gains mis en jeu à tous les coups. Voici comment faire.

Gagner à la loterie est un rêve qui semble inaccessible pour de nombreuses personnes. En effet, la majorité des jeux de loterie relèvent du hasard car il faut trouver la bonne combinaison de chiffres pour espérer remporter le jackpot. Cependant, il serait possible de gagner à chaque tirage, et ce sans enfreindre les règles du jeu.

C’est ce qu’a prouvé un couple de retraités originaire du Michigan, aux États-Unis. Jerry et Marge Selbee semblent avoir trouvé une astuce qui permet de gagner de l’argent à chaque tirage. Par chance, ils ont accepté de dévoiler leur secret.

Comment gagner à la loterie ?

L’histoire commence en 2013, lorsque les jeunes retraités ont reçu leur première pension de retraite après une belle carrière. À ce moment-là, Jerry Selbee entend parler du lancement d’un nouveau jeu de loterie dans l'État du Michigan appelé Winfall. Ce jeu permettait de remporter 5 millions de dollars aux joueurs qui trouvaient la bonne combinaison de 6 chiffres. Cependant, si personne ne trouvait les 6 bons numéros, le gain était reversé aux rangs suivants, c’est-à-dire aux joueurs qui ont trouvé 5 numéros valides.

Quand Jerry Selbee a appris que la somme était divisée entre tous les gagnants, le mathématicien a mis au point une astuce imparable. Selon lui, plus il achetait de billets de loterie, plus il avait de chances de gagner : s’il achetait 1 100 dollars de tickets, il avait 1 chance sur 1 500 de trouver 4 bons numéros et 1 chance sur 54 d’en trouver 3.

Crédit photo : 60 Minutes

Pour augmenter leurs chances de trouver la bonne combinaison, Jerry Selbee et sa femme ont investi 8 000 dollars dans le jeu de loterie. Cette stratégie risquée a finalement payé et tout s’est passé comme prévu : en multipliant leurs chances de remporter les gains mis en jeu, les retraités ont gagné le double de leur mise.

Ils gagnent 26 millions de dollars

Ils ont donc continué ainsi en misant toujours plus d’argent et en dépensant jusqu’à 600 000 dollars. Avec l’aide de leur famille, ils ont continué pendant 9 ans. Si certains jeux de loterie ont cessé d’exister, l’astuce mathématique s’appliquait à de nombreux autres. Ainsi, pendant 9 années, les retraités et leur famille ont gagné pas moins de 26 millions de dollars, dont 9 millions uniquement pour Jerry et Marge Selbee.

Mais les retraités ne comptent pas s’arrêter là. Ils ont décidé de vendre les droits de leur histoire à Hollywood et un film adapté de leur vie pourrait sortir au cinéma. Une façon pour Jerry et Marge de gagner encore plus d’argent et de profiter d’une belle retraite.