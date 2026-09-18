Meubles de cuisine pas chers : comment économiser sans sacrifier la solidité ?

Comment aménager une cuisine à petit prix sans faire l’impasse sur la solidité ? Découvrez les critères à vérifier et les postes sur lesquels économiser.

Aménager sa cuisine avec des meubles pas chers

La cuisine est un lieu essentiel de la maison. Selon l’Insee, les Français passent en moyenne 53 minutes dans cette pièce pour cuisiner. Le temps augmente ainsi si l’on déjeune dans la pièce. Il est donc important d’avoir une cuisine fonctionnelle.

Pour beaucoup de Français, cela a un coût. Or, il est possible d'acheter un meuble de cuisine pas cher sans sacrifier la qualité du produit. Vous verrez qu’il est possible de réaliser des économies sur des meubles de cuisine tout en garantissant leur solidité, leur fonctionnalité et leur durabilité.

Meubles de cuisine à petit prix : où économiser sans sacrifier la solidité ?

Crédit photo : Liudmila Chernetska/ iStock

Quand on choisit des meubles fonctionnels et solides pour sa cuisine, il faut prêter attention à certains critères permettant de faire des économies. Cela passe par le type de meuble. Les tiroirs, beaucoup plus pratiques, sont plus chers que les meubles à portes, note Que Choisir. En général, on privilégie les tiroirs pour les meubles du bas afin de faciliter leur ouverture. Mais rien ne vous oblige à faire de même. Ces meubles ne sont pas de moindre qualité, ils aident juste au confort.

Par ailleurs, des enseignes proposent des tiroirs répondant aux recommandations de tri. Certains sont ainsi équipés de bacs de tri, mais restent optionnels si vous n’en avez pas le désir. Il en est de même pour les range-couverts et crochets. Vous pouvez en acheter de votre choix dans des enseignes spécialisées à plus petit prix et les installer où bon vous semble ensuite.

Enfin, vous avez le choix entre des meubles en kit ou fabriqués en usine. Les premiers ont une épaisseur de 16 mm contre 19 mm pour les seconds. Notez que les meubles en kit offrent moins de possibilités.

Quels éléments déterminent la solidité d’un meuble de cuisine ?

Crédit photo : Kostikova/ iStock

L’épaisseur et la qualité des panneaux

On l’a vu précédemment, la solidité d’un meuble se joue aussi dans son épaisseur. Celle des panneaux doit être comprise entre 16 et 19 mm. De même pour les fonds de meubles dont on recommande 8 à 10 mm d’épaisseur pour qu’ils puissent encaisser le poids. Puis, la densité des panneaux de particules ou de fibres doit être supérieure à 600 kg/m³. Mais les matériaux aussi ont un rôle à jouer.

Le granit ou la résine, bien que plus chers, offrent une qualité supérieure. Tout comme le chêne et le hêtre qui assurent une durabilité plus longue. Les chants des panneaux (les bords) offrent une plus grande durabilité s’ils sont en ABS ou PVC. Ce sont eux qui empêchent l’eau de s’infiltrer dans les meubles et les préservent.

Les caissons et les assemblages

Pour les caissons (la structure) aussi, on privilégie une épaisseur comprise entre 16 et 19 mm pour plus de solidité. Rappelez-vous, les meubles doivent résister au poids et à l’eau. C’est pour cela qu’il faut mettre l’accent sur l’épaisseur du bois et la densité de ses fibres : densité moyenne (MDF) ou à particules (aggloméré).

On évoquait plus tôt les kits. S’ils peuvent être pratiques, leur assemblage reste cependant simple. Un meuble fabriqué en usine sera plus solide grâce à ses tourillons collés notamment.

La qualité des charnières et des coulisses

Les charnières et coulisses de tiroirs sont importantes pour supporter de lourdes charges et les multitudes d’ouverture au cours d’une vie. C’est pourquoi, ils doivent être en métal et de préférence assemblés collés, visés ou avec des tourillons, faits en usine. Leur présence permet aussi à leurs utilisateurs des mouvements plus faciles et silencieux.

Pourquoi acheter ses meubles de cuisine chez Brico Cash ?

Crédit photo : ArchiViz/ iStock

Vous savez désormais tout ce dont vous avez besoin pour avoir une cuisine fonctionnelle et de qualité. Pour choisir un du mobilier de cuisine à petit prix sans lésiner sur la qualité tout en maîtrisant son budget, Brico Cash est une bonne solution.

Avec Brico Cash, vous êtes libre de choisir des meubles, des caissons et leur configuration de bonne qualité sans avoir à opter pour du haut de gamme. Si vous jetez votre dévolu sur un meuble, prêtez attention aux éléments que nous avons vus jusqu’à présent. Comparez-les avec d’autres gammes avant de faire votre choix.

Vous avez maintenant tous les critères nécessaires pour aménager votre cuisine à petit prix sans faire l’impasse sur la qualité des meubles.