Pour le concours de Miss Univers, Miss Ukraine a dévoilé la tenue traditionnelle de son pays. Un splendide costume qui rend hommage aux combattants ukrainiens.

Depuis 9 mois désormais, l’Ukraine est toujours embourbé dans cette guerre contre la Russie. Viktoria Apansenko, Miss Ukraine, a décidé d’apporter sa pierre à l’édifice en montrer son soutient à son pays à travers sa magnifique tenue conçue pour le concours Miss Univers.

Instagram / missukraine_universe

Baptisé « Warrior of Light » (« guerrière de lumière »), le costume a été réalisé par la créatrice Lesia Patoka. Cette dernière a eu besoin de quatre mois pour la créer, étant parfois privée d’électricité, devant travailler à la lumière de la bougie, dans le froid, quand les sirènes hurlaient dans les rues.

Instagram / missukraine_universe

« Dans cette image, il y a une référence à l’archange Michael, l’ange-gardien, qui protège l’Ukraine avec une épée. Viktoria a une arme dans les mains, son corps est une armure stylisée, et dans le même temps elle apporte de la lumière dans la pénombre, métaphoriquement et littéralement » écrit la créatrice.

Instagram / missukraine_universe

Une tenue symbolique pour l’Ukraine

L’équipe de création souhaitait que la tenue apporte de l’espoir pour un meilleur avenir : « En ces temps difficiles pour notre mère patrie, nous avons longtemps pensé : quelle image devons-nous apporter au monde entier ? Que doit-elle raconter ? On a même fait un sondage auprès du public pour savoir ce qu’ils voulaient ce qu’on représente afin de recréer le présent tragique de l’Ukraine ou montrer une Ukraine positive avec l’esprit et la force combattive de notre peuple. La majorité a voté pour la seconde option » confie Anna Filimonova, présidente du concours Miss Ukraine.

Instagram / missukraine_universe

Au final, la tenue est composée de cinq éléments qui épousent la haute couture et les traditions ukrainiennes. Miss Ukraine arbore une combinaison dorée qui imite une armure complète. Elle porte aussi une robe blanche à manches bouffantes et une jupe faite à partir de 10 mètres de tissu.

Instagram / missukraine_universe

La partie la plus frappante sont les ailes « brulées au combat mais intactes », enchâssés dans une armure bleue et or et décorées de motifs étincelants. Enfin, le maïs ukrainien fait aussi son apparition sur la coiffe et sur la partie inférieur des ailes.

Instagram / missukraine_universe

« Dans ce costume, je veux véhiculer l’idée que la guerre n’a pas brisé notre force. Même incendié, comme un Phoenix, l’Ukraine renaîtra et brillera de mille feux de bonté et de foi » écrit Miss Ukraine sur son Instagram.

Le concours de Miss Univers se déroulera à la Nouvelle-Orléans le 14 janvier 2023.

Instagram / missukraine_universe