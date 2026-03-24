MisterGoodBeer : l'application idéale pour trouver le bar le moins cher autour de vous en temps réel

Vous avez envie de faire la fête et d’aller boire un verre tout en faisant attention à votre porte-monnaie ? Découvrez MisterGoodBeer, une application qui vous permet de trouver en quelques secondes le bar le moins cher autour de vous.

Quand on a envie de sortir pour boire un verre avec ses amis, on peut aller dans un bar où on a l’habitude de se rendre ou dans le premier établissement que l’on voit. Mais quand on a envie de se faire plaisir sans dépenser trop d’argent, il est important de sélectionner les lieux les moins chers.

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Pour cela, découvrez l’application MisterGoodBeer. En temps réel, elle vous permet de savoir quels sont les bars les moins chers autour de vous, grâce à la contribution des utilisateurs qui indiquent les informations de chaque établissement en direct. Ainsi, vous ne perdrez plus de temps à trouver un bar pour boire une bière après le travail.

Trouver les boissons les moins chères

Gratuite, l’application est simple à utiliser. Après l’avoir téléchargée sur votre smartphone, il vous suffit de sélectionner la ville où vous vous trouvez. Vous découvrez alors une carte interactive qui vous indique les différents bars autour de vous. Vous pouvez facilement voir les prix des boissons que vous voulez, que vous vouliez vous rafraîchir avec une bonne bière, ou que vous soyez un amateur de vins, cocktails, sodas, café ou pastis. N’hésitez pas à utiliser les filtres de l’application pour connaître le prix de votre boisson préférée.

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Grâce à ces filtres, vous pouvez également trouver votre bar idéal selon vos attentes. Il est possible de choisir des bars qui diffusent des matchs sportifs, des établissements ouverts le dimanche, avec ou sans terrasse, des bars dansants ou des lieux où l’on trouve des jeux de société.

Réserver un bar

Avec MisterGoodBeer, vous pourrez également profiter d’offres exclusives grâce à un partenariat entre l’application et les établissements. Profitez de réductions sur vos consommations, de packages spéciaux et d’happy hours prolongées.

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Si vous voulez faire la fête à plusieurs, vous pouvez également réserver un bar. Qu’il s’agisse de quelques tables ou d’une pièce entière, tout est possible. Que ce soit pour fêter un anniversaire, organiser une soirée étudiante ou un pot de départ, MisterGoodBeer propose une réservation en temps réel qui vous permet d’être sûr d’avoir de la place quand vous arriverez avec vos amis.

Participer à des événements

Vous avez envie de sortir boire un verre tout en vous amusant ? Direction l’onglet “événements” qui vous permet de trouver en temps réel des activités dans les différents établissements. Là aussi, il existe de nombreux filtres pour trouver votre soirée idéale : concert, karaoké, stand-up, poker, blind test, jeux de société, soirée techno, sport… Il y en a pour tous les goûts.

Une multitude de villes sont déjà recensées dans l’application. On retrouve notamment Paris, Lyon, Rennes, Strabourg, Lille, Bordeaux, Toulouse, Montpellier, Grenoble, Nantes, Nice et Marseille.

Votre bar préféré ne se trouve pas sur l’application ? Pas de panique ! Vous pouvez l’ajouter afin de le faire connaître au service et découvrir ensuite ses actualités en temps réel. L’application idéale pour être certain de passer une bonne soirée.