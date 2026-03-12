L'essence atteint 2,69 euros le litre, mais des Français ont une astuce pour payer moins cher

Alors que le prix de l’essence est en forte hausse et atteint 2,60 euros le litre dans certaines stations, des Français ont trouvé une astuce pour payer moins cher.

Le conflit au Moyen-Orient a des répercussions sur notre quotidien. C’est le cas du prix du carburant, qui est en forte hausse depuis quelques jours. Face à cette situation, certains Français n’hésitent pas à adopter des réflexes au volant afin de consommer moins de carburant.

Crédit photo : iStock

Dans la plupart des stations-service du pays, les prix atteignent 2 euros le litre. Autre conséquence de cette augmentation : certaines compagnies aériennes ont déjà augmenté le prix de leurs billets d’avion.

2,69 euros le litre

Il existe certaines stations où le prix du carburant est plus élevé que d’autres, d’après Le Parisien. En Île-de-France, le distributeur Avia de l’avenue Duquesne, dans le VIIème arrondissement de Paris, proposait le gazole à 2,60 euros le litre et le sans-plomb à 2,69 euros le litre ce mardi 10 mars.

La suite après cette vidéo

Crédit photo : iStock

Pour payer moins cher, certains Français ont eu une idée. En effet, ils sont de plus en plus nombreux à se rendre en Belgique, à la frontière, pour faire le plein.

Une astuce pour payer moins cher

En Belgique, le prix du diesel est 18 centimes d’euros moins cher qu’en France, et il faut compter jusqu’à 22 centimes de moins pour l’essence.

“64 euros pour 38 litres, ça vaut plus le coup qu’en France”, “À chaque fois que je dépose mon client en Belgique, j’en profite pour remplir ou compléter”, “C’est plus rentable, c’est pour ça que je viens là. 47 euros pour un plein, ça va”, affirment les automobilistes à TF1 Info.

Pour le moment, la Belgique est épargnée par la hausse des prix du carburant. Cette dernière ne concerne pas tout le monde puisque c’est l'État qui fixe ces tarifs. En Europe, la Hongrie et la Croatie ont décidé de plafonner les prix des carburants. Une décision qui n’a pas été prise pour le moment en France.