Hausse du prix du carburant : 5 applications pour trouver les stations-service les moins chères

Par |

Une personne utilise son smartphone à la station-service

Pour faire face à la hausse du prix du carburant en France, téléchargez une application qui vous indiquera la station-service la moins chère près de chez vous. Un coup de pouce à saisir en cette période difficile.

Le prix du carburant ne cesse d’augmenter en France, et les automobilistes sont de plus en plus inquiets. Dans une station-service, le prix de l’essence a atteint 2,69 euros le litre ces derniers jours, et bien que certaines personnes aient trouvé une astuce pour payer moins cher, cette hausse provoque un véritable trou dans notre budget.

Une personne prend de l'essenceCrédit photo : iStock

Pour vous aider à vous en sortir durant cette période difficile, il existe quelques astuces pour ne pas vous ruiner. Pensez par exemple à appliquer cette méthode à la pompe pour faire baisser le coût de votre plein, mais aussi d’utiliser une application afin de localiser les stations-service les moins chères près de chez vous.

Des applications utiles

La suite après cette vidéo

En effet, il existe des applications qui indiquent en temps réel le prix de l’essence dans les stations-service autour de chez vous. Parmi les premières applications à essayer, on retrouve Essence&Co et Station La Moins Chère.

“Elles sont renseignées en temps réel, tout au long de la journée, par les automobilistes qui passent et qui peuvent modifier le tarif pour le rendre plus juste, au plus proche de la réalité. C'est un outil intéressant et pertinent pour pouvoir comparer les prix et réaliser des économies”, a indiqué Pierre Chasseray, délégué général de l’association 40 millions d’automobilistes, à France Info.

Un homme utilise son smartphone en prenant de l'essenceCrédit photo : iStock

Faire des économies

Pour avoir des informations en temps réel, vous pouvez également vous rendre sur le site officiel du gouvernement prix-carburants. D’autres applications de ce genre existent comme Fuel Flash, Gaspal ou Fuelio. Toutes ces propositions se ressemblent sur le principe, mais certaines d’entre elles ont des petites spécificités qui pourraient vous plaire.

N’hésitez pas à tester plusieurs de ces applications pour trouver la plus fiable et celle qui vous conviendra le mieux selon les critères que vous cherchez comme la disponibilité du carburant à la pompe, son prix, la file d’attente ou les avis des automobilistes. De cette façon, vous pourrez faire quelques économies sur votre plein.

Suivez nous sur Google News

author-avatar

Au sujet de l'auteur :

Journaliste web avec 5 ans d'expérience en rédaction print et digitale, j'assure actuellement le suivi de l'actualité généraliste et des faits de société pour Demotivateur. Spécialisée dans les thématiques liées à l'environnement et à la cause animale, je m'attache à décrypter les enjeux climatiques et sociétaux avec rigueur. Mon expertise couvre également la vie pratique et le journalisme de solutions (Good News). Passionnée par la transmission d'informations fiables, je mets mon analyse au service d'un traitement de l'info à la fois engagé et sourcé.

À lire aussi
Une personne conduit une voiture
Hausse des prix du carburant : 5 réflexes à avoir au volant pour consommer moins
Une file de voitures à la station-service
Les Français se ruent dans les stations-service : faut-il craindre une pénurie de carburant après les attaques en Iran ?
Des billets d'avion
Jusqu'à 90 dollars de plus : les prix des billets d'avion grimpent avec la hausse du carburant
Une station service
Gazole, essence... Où sont les stations près de chez où le prix des carburants sont moins élevés que la moyenne en France ?
Un homme fait le plein d'essence
30 centimes de réduction sur le prix du litre de carburant chez Leclerc et U pour une durée limitée