Hausse du prix du carburant : 5 applications pour trouver les stations-service les moins chères

Pour faire face à la hausse du prix du carburant en France, téléchargez une application qui vous indiquera la station-service la moins chère près de chez vous. Un coup de pouce à saisir en cette période difficile.

Le prix du carburant ne cesse d’augmenter en France, et les automobilistes sont de plus en plus inquiets. Dans une station-service, le prix de l’essence a atteint 2,69 euros le litre ces derniers jours, et bien que certaines personnes aient trouvé une astuce pour payer moins cher, cette hausse provoque un véritable trou dans notre budget.

Crédit photo : iStock

Pour vous aider à vous en sortir durant cette période difficile, il existe quelques astuces pour ne pas vous ruiner. Pensez par exemple à appliquer cette méthode à la pompe pour faire baisser le coût de votre plein, mais aussi d’utiliser une application afin de localiser les stations-service les moins chères près de chez vous.

Des applications utiles

La suite après cette vidéo

En effet, il existe des applications qui indiquent en temps réel le prix de l’essence dans les stations-service autour de chez vous. Parmi les premières applications à essayer, on retrouve Essence&Co et Station La Moins Chère.

“Elles sont renseignées en temps réel, tout au long de la journée, par les automobilistes qui passent et qui peuvent modifier le tarif pour le rendre plus juste, au plus proche de la réalité. C'est un outil intéressant et pertinent pour pouvoir comparer les prix et réaliser des économies”, a indiqué Pierre Chasseray, délégué général de l’association 40 millions d’automobilistes, à France Info.

Crédit photo : iStock

Faire des économies

Pour avoir des informations en temps réel, vous pouvez également vous rendre sur le site officiel du gouvernement prix-carburants. D’autres applications de ce genre existent comme Fuel Flash, Gaspal ou Fuelio. Toutes ces propositions se ressemblent sur le principe, mais certaines d’entre elles ont des petites spécificités qui pourraient vous plaire.

N’hésitez pas à tester plusieurs de ces applications pour trouver la plus fiable et celle qui vous conviendra le mieux selon les critères que vous cherchez comme la disponibilité du carburant à la pompe, son prix, la file d’attente ou les avis des automobilistes. De cette façon, vous pourrez faire quelques économies sur votre plein.