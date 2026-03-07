Avec l'IA, les caméras des supermarchés vont bientôt pouvoir identifier les voleurs en temps réel

Par |

Une femme vole une bouteille de vin

C’est une proposition de loi qui pourrait bientôt voir le jour en France : les supermarchés pourraient bientôt installer des caméras boostées à l’intelligence artificielle, pour identifier les voleurs et les prendre sur le fait.

En France, on recense encore beaucoup de vols dans les commerces. Les articles volés représentent entre 1 et 4% du chiffre d’affaires des commerçants des centres-villes. Au total, on estime que 120 milliards d’euros sont perdus chaque année dans les magasins du monde entier à cause du vol à l’étalage.

Un homme vole un produitCrédit photo : iStock

Pour y remédier, de plus en plus de mesures sont prises afin de dissuader les voleurs. Leurs visages pourraient notamment être bientôt affichés dans les magasins et sur les réseaux sociaux, comme le fait déjà ce supermarché en affichant “les voleurs du mois”.

Identifier les comportements des voleurs

Le député Paul Midy a quant à lui proposé une loi pour identifier les voleurs et les prendre sur le fait. En effet, les supermarchés pourraient bientôt installer de nouvelles caméras de surveillance, qui fonctionnent avec l’intelligence artificielle. Cette dernière pourrait identifier des comportements suspects et les signaler au responsable du magasin.

“Concrètement, si quelqu’un regarde à gauche et à droite, puis met des bouteilles dans sa veste, le commerçant recevra un signal attirant son attention sur ce comportement”, a indiqué le député, selon des propos rapportés par L’Internaute.

La suite après cette vidéo

Une caméra de surveillanceCrédit photo : iStock

Le commerçant devra ensuite lui-même interpeller la personne en question pour constater le vol.

Prévenir la clientèle

Les supermarchés qui s’équiperont de ce système auront l’obligation d’en informer leur clientèle.

“Le public est préalablement informé, par tout moyen approprié, de l’emploi de traitements algorithmiques sur les images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection. Il ne pourra pas y avoir de reconnaissance faciale, de croisement avec d’autres fichiers, pas d’apprentissage de l’algorithme, pas de biométrie et l’IA ne regarder pas la couleur de peau ni l’habillement des individus”, a précisé le député.

Cette proposition de loi a été adoptée une première fois par l’Assemblée nationale, avec 60 voix contre 13, mi-février. Un premier essai dans certains commerces va être fait jusqu’en 2027, pour que la loi soit ensuite validée.

Suivez nous sur Google News
Supermarché Intelligence artificielle

author-avatar

Au sujet de l'auteur :

Journaliste web avec 5 ans d'expérience en rédaction print et digitale, j'assure actuellement le suivi de l'actualité généraliste et des faits de société pour Demotivateur. Spécialisée dans les thématiques liées à l'environnement et à la cause animale, je m'attache à décrypter les enjeux climatiques et sociétaux avec rigueur. Mon expertise couvre également la vie pratique et le journalisme de solutions (Good News). Passionnée par la transmission d'informations fiables, je mets mon analyse au service d'un traitement de l'info à la fois engagé et sourcé.

À lire aussi
Un enfant écrit sur un ordinateur
Après les réseaux sociaux, l’Australie veut interdire l’utilisation des chatbots IA aux moins de 16 ans
Une arme nucléaire
Dans 95% des cas, les IA n'hésiteraient pas à lancer une guerre nucléaire pour régler les conflits internationaux, selon une étude
Franck Dubosc
4 000 comédiens français signent une tribune pour alerter sur les dangers de l’intelligence artificielle
Mustafa Suleyman
Tous les métiers de bureau seront remplacés par l’IA d’ici 18 mois, selon un PDG chez Microsoft
École, collège et lycée privé Notre-Dame de Strasbourg
Des lycéens créent de fausses vidéos IA mettant en scène l'un de leurs enseignants en train... d'embrasser des élèves