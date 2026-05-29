Où regarder la finale de la Ligue des champions en streaming ? (PSG vs Arsenal)

Le football européen s’apprête à vivre son apogée. Ce samedi 30 mai 2026, la planète entière aura les yeux rivés sur la Puskás Aréna de Budapest, théâtre du choc ultime que tous les passionnés attendaient : la finale de la Ligue des champions. Pour cette affiche historique, le Paris Saint-Germain, tenant du titre, défie un monument anglais, Arsenal, de retour au sommet après vingt ans d’attente. Le coup d’envoi sera donné à 20h00 précises, et l'événement s'annonce d'ores et déjà incontournable.

Où regarder PSG - Arsenal en streaming (finale de la Ligue des Champions)

Pour les supporters qui se demandent comment suivre ce choc au sommet, les modes de consommation ont bien changé. Si la grande finale est à vivre en direct et en clair sur M6, l'évolution des technologies permet aujourd'hui de s'affranchir du téléviseur du salon.

À l'heure du multi-device, l'application Molotov TV s'impose comme la solution idéale pour regarder la finale de la Ligue des Champions en streaming, conciliant la qualité de diffusion de la chaîne avec les nouveaux usages numériques.



Que vous soyez sur ordinateur, smartphone ou tablette, la plateforme vous garantit un accès fluide pour vibrer devant chaque action en temps réel.

Finale de la Ligue des Champions 2025 - 2026 : un choc de titans sur la scène européenne

Ce PSG – Arsenal est bien plus qu’un simple match de football. C’est une opposition de styles radicale, une bataille tactique intense entre le champion d'Europe en titre parisien et la fougue des Londoniens. Après avoir écarté le Bayern Munich en demi-finale, les Parisiens assument un statut de favoris et visent un doublé consécutif historique. En face, Arsenal, qualifié après sa victoire contre l’Atlético de Madrid, veut effacer deux décennies de frustration européenne.

Sur la pelouse de Budapest, chaque détail s’annonce décisif. Le duo de commentateurs de M6, Xavier Domergue et Benoît Cheyrou, accompagnera les téléspectateurs dès la prise d'antenne à 17h50 pour faire monter la pression avant le coup d'envoi.

Où regarder la finale de la Champion's League depuis l'étranger ?

Pour les passionnés de football, un grand rendez-vous ne doit pas être synonyme de contrainte géographique. À l'heure des week-ends prolongés du mois de mai, les nouveaux modes de consommation médias s'adaptent à nos rythmes de vie. En intégrant M6 dans ses formules avec options payantes, Molotov offre une flexibilité totale à ses utilisateurs, qu'ils soient en déplacement professionnel ou en voyage.

La plateforme se distingue particulièrement par sa portabilité européenne. Grâce à la réglementation transfrontalière, les abonnés français aux offres payantes de Molotov peuvent continuer à regarder le sport à la TV avec Molotov en dehors de l'Hexagone. Que vous soyez en déplacement ou en vacances dans l’un des pays de l’Union Européenne (Espagne, Italie, Allemagne, Belgique, Grèce, etc.), votre accès reste disponible sans aucun frais supplémentaire. Le moyen parfait de ne pas manquer une seule minute de la seconde mi-temps depuis votre chambre d'hôtel ou les transports.

Regarder PSG - Arsenal en streaming et en bonne qualité

Cette finale de la Ligue des champions 2026 confirme que la mobilité est devenue la règle d'or pour les amateurs de grands événements sportifs. L’application Molotov s’adapte à tous vos écrans et reste téléchargeable sur l’intégralité des boutiques (Apple, Google, Android TV, Amazon, Smart TV) ainsi que sur le web. Pour vivre le sacre européen de votre équipe préférée ce samedi 30 mai, il vous suffira de vous connecter à votre compte sur l'appareil de votre choix.