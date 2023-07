Services de streaming : prix, catalogues, nouveautés...

Face à la pléthore de services de streaming disponibles sur le marché, il peut être difficile de savoir lequel choisir. Il existe une multitude d'options, des plateformes destinées au grand public qui offrent un choix limité, aux services avec des catalogues extensifs. Vous hésitez entre Netflix, Disney+, Canal+...? Si vous n'avez pas encore trouvé la plateforme qui vous correspond et que vous cherchez des informations plus détaillées pour éclairer votre décision, vous êtes au bon endroit. Nous vous guiderons à travers les différences notables entre ces plateformes en utilisant les critères de sélection les plus pertinents.

Crédit photo : Pixabay

Quelle plateforme pour les petits budgets ?

Si vous cherchez à minimiser vos dépenses tout en profitant d'un service de streaming de qualité, certaines plateformes peuvent être plus avantageuses que d'autres. Prenez par exemple Apple TV+, un service qui, bien que méconnu de beaucoup, offre un tarif attractif de 6,99€. Il propose une large gamme de contenus, des documentaires captivants aux séries de science-fiction, répondant ainsi à une variété de préférences.

Paramount+ est une autre plateforme souvent négligée, malgré un tarif compétitif de 7,99€ par mois. Ce service de streaming se distingue par son catalogue d'exclusivités qui ne manqueront pas de plaire à un large public.

Cependant, si votre objectif principal est de maximiser vos économies, nous avons une recommandation spécifique pour les jeunes de moins de 26 ans. Canal+ propose une offre unique qui permet de réaliser une économie substantielle de plus de 53€ sur vos abonnements SVOD. Connue sous le nom de Rat+, cette offre à 19,49€/mois vous donne accès à une panoplie de plateformes :

- Canal+ ;

- Disney+ ;

- OCS ;

- Netflix ;

- Paramount+ ;

- Apple TV+.

Ainsi, la promo Rat plus de Canal s'avère être l'option idéale pour ceux qui cherchent à élargir leurs choix de divertissement sans pour autant alourdir leur budget !

Quel service de streaming pour les enfants et jeunes adolescents ?

Pour les jeunes téléspectateurs, nous recommandons tout particulièrement l'abonnement à Disney+. Cette plateforme s'avère idéale pour un jeune public, tout en proposant également une multitude de contenus qui captivent les adultes.

En ce qui concerne le contenu spécifiquement destiné aux plus jeunes, Disney+ est un véritable trésor de dessins animés classiques. Des aventures d'Aladdin sur son tapis volant aux péripéties de Simba dans le Roi Lion, en passant par la quête d'amour et de liberté de la Petite Sirène, les enfants seront immergés dans les mondes magiques et colorés de ces contes intemporels.

Cependant, Disney+ ne se limite pas aux contenus pour enfants. Les spectateurs plus âgés y trouveront aussi leur compte, grâce à une sélection riche et diversifiée :

- Films Pixar : Des épopées touchantes comme Toy Story, Monstre & Cie, Le Monde de Némo aux aventures trépidantes des Indestructibles, les films Pixar sont connus pour leur narration captivante et leurs personnages attachants qui résonnent avec les spectateurs de tous âges.

- La franchise Star Wars : Que vous soyez un fan de longue date ou un nouveau venu dans l'univers Star Wars, la gamme complète de films et de séries, y compris The Mandalorian et The Clone Wars, vous garantit des heures de divertissement épique.

- Univers Marvel : Pour les amateurs d'action et de super-héros, l'ensemble des films Marvel est à portée de clic. De plus, les séries originales récentes comme Loki et WandaVision approfondissent l'Univers Cinématographique Marvel et offrent une nouvelle perspective sur vos personnages préférés.

- Documentaires National Geographic : Pour ceux qui aiment enrichir leurs connaissances tout en se divertissant, les documentaires et séries de National Geographic offrent des récits passionnants et éducatifs sur la nature, la science, la culture et l'histoire.

Large choix et nouveautés : quel service de streaming est le plus adapté ?

Crédit photo : Pixabay

Netflix se distingue sans conteste comme le service de streaming offrant le catalogue le plus vaste et le plus diversifié. Si votre priorité est un choix quasi illimité de contenus, constamment enrichi de nouveautés, Netflix sera probablement votre meilleur choix. Bien que d'autres plateformes comme OCS offrent également un catalogue conséquent, elles peinent à rivaliser avec l'étendue et la diversité du géant du streaming qu'est Netflix.

Cependant, il convient de mentionner que Netflix a subi de nombreux changements ces dernières années. Les tarifs d'abonnement ont augmenté (bien qu'il existe désormais une option moins chère incluant des publicités), et le partage de compte est devenu plus restrictif, limité aux personnes résidant dans le même foyer que le titulaire du compte principal. Ces facteurs pourraient constituer des freins à l'abonnement à Netflix pour certains.

Néanmoins, si la variété et la nouveauté de contenus sont vos critères principaux, Netflix est sans aucun doute la plateforme qui saura satisfaire vos attentes.