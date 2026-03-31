Les jeunes de 18-24 ans sont nombreux à devoir annuler des abonnements pour faire des économies

Selon un sondage, les jeunes doivent faire une croix sur certains abonnements numériques à cause du cumul des coûts.

Une multiplication des abonnements numériques chez les jeunes

De nos jours, nous sommes nombreux à cumuler plusieurs abonnements, pour le streaming, la musique, le gaming, les applications, la presse etc. Ces abonnements sont d’ailleurs plus abondants chez les jeunes de 18-24 ans, révèle une étude Ipsos commandée par Sharesub et intitulée « Les Français et la gestion des abonnements ».

L’institut vient de révéler les résultats de son sondage effectué en octobre 2025 auprès de 1000 personnes. On y apprend ainsi que les jeunes sont de plus en plus nombreux à renoncer à divers abonnements pour des raisons économiques. Il faut dire que ces multiples abonnements numériques coûtent entre 59 et 64 euros par mois aux jeunes. C’est plus que les 54 euros que paient en moyenne les Français, ajoute 20 Minutes.

Les jeunes oublient de résilier leurs abonnements

Crédit photo : hapabapa/ iStock

Ce coût élevé des abonnements numériques peut être un poids pour les 18-24 ans. De ce fait, ils font le choix de renoncer à certains. Pour cela, les jeunes sont plutôt assidus. Ils sont 26 % à faire un point sur le sujet tous les 2-3 mois contre 24 % tous les mois. Ils sont seulement 17 % à y regarder de plus près au bout de 4 à 6 mois et 19 % une fois dans l’année.

La suite après cette vidéo

Le problème avec le cumul de ces divers abonnements, outre le prix mensuel, c’est qu’on oublie qu’ils sont là. En effet, ils sont 29 % des sondés à admettre avoir déjà oublié de résilier un abonnement alors qu’ils n’en avaient pas besoin. Tout cela sans jamais que les plateformes concernées ne se manifestent pour rappeler l’existence du compte en question.

Crédit photo : demaerre/ iStock

Dans le même temps, l’étude indique que 70 % des sondés ont déjà résilié ou envisagé de résilier un abonnement pour des raisons financières. Au lieu de payer des abonnements inutilement, 41 % d’entre eux choisissent d’opter pour un abonnement « intermittent », au gré de leur envie. C’est un bon moyen de payer selon ses besoins et quand on le veut.

Pour autant, les jeunes ne se tournent pas plus vers le streaming illégal. Ils sont seulement 5 à 15 % à admettre se tourner régulièrement vers des sites illégaux. Ils préfèrent à cela les plateformes de partage légales (dont Sharesub ou Spliiit). Mais là encore, ce n’est pas sans risques malgré les tarifs avantageux. Le principal risque étant la résiliation d’un propriétaire faisant perdre l’accès à une plateforme.