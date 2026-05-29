L'arnaque du magnet de frigo piège de nombreux Français cet été, prenez garde

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Des magnets sur un frigo

Vous aimez poser des magnets sur votre frigo ? Attention cette arnaque qui vise cette habitude appréciée des collectionneurs.

Quand vous partez en vacances, vous avez l’habitude d’acheter un petit magnet que vous posez sur votre frigo pour garder un souvenir de votre destination ? En plus d’être mauvaise pour votre appareil électroménager, cette habitude est actuellement la cible d’une arnaque.

Des magnets sur un frigoCrédit photo : iStock

À Paris, une vaste distribution de magnets de frigo a eu lieu ces derniers jours. Les magnets ont été déposés dans les boîtes aux lettres des habitants. Il s’agit d’une petite plaquette aimantée à poser sur son frigo, qui liste les différents services utiles au quotidien avec leurs numéros de téléphone. On retrouve par exemple un plombier, un dératiseur, un vitrier ou un serrurier. Cette arnaque est similaire à celle de ces escrocs qui utilisent les numéros de téléphone des professionnels pour soutirer de l’argent à leurs victimes.

Des numéros suspects

Le magnet était envoyé dans une enveloppe blanche avec la phrase : “Ce magnet vous est offert par la ville de votre arrondissement”. Cependant, ce n’est pas le cas, comme l’indique la mairie du XVIIe arrondissement de Paris qui a donné l’alerte sur son compte X.

Plusieurs mairies ont affirmé que cette initiative ne relevait pas de leurs services. En plus de cela, plusieurs indices prouvent qu’il s’agit d’une arnaque. Par exemple, certains numéros de téléphone sont identiques alors qu’ils appartiennent à des services différents. Les numéros des professionnels de la climatisation et des experts en dératisation sont notamment similaires, tout comme ceux du serrurier, du vitrier et de l’entreprise de débouchage. En plus de cela, aucun logo officiel des mairies de Paris n'est présent sur le document, ce qui incite à la méfiance.

La suite après cette vidéo

Ne pas appeler les numéros

Bien entendu, il est recommandé de ne surtout pas appeler les numéros présents sur ce magnet et de se débarrasser immédiatement de ce dernier. Si vous contactez les numéros, vous pourrez tomber sur des services payants ou des escrocs qui vous proposeront de fausses prestations pour vous soutirer de l’argent, ou qui chercheront à entrer dans votre maison pour faire du repérage avant un cambriolage.

Si vous avez reçu ce magnet dans votre boîte aux lettres, vous pouvez le signaler sur le site SignalConso ou via l’application “DansMaRue” créée par la ville de Paris. Pour le moment, cette arnaque semble cibler uniquement la capitale, mais prudence lorsque vous partirez en vacances cet été.

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Lisa Guinot

Au sujet de l'auteur :

Journaliste web avec 5 ans d'expérience en rédaction print et digitale, j'assure actuellement le suivi de l'actualité généraliste et des faits de société pour Demotivateur. Spécialisée dans les thématiques liées à l'environnement et à la cause animale, je m'attache à décrypter les enjeux climatiques et sociétaux avec rigueur. Mon expertise couvre également la vie pratique et le journalisme de solutions (Good News).

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