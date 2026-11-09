Paralysé à 16 ans, Ethan ne pouvait plus se déplacer dans la maison familiale : voici ce que des dizaines de bénévoles ont construit pour lui

Paralysé après un accident, Ethan Gillaspie a reçu une maison de 46 m² adaptée à son handicap, construite par des bénévoles près du logement familial.

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Ethan Gillaspie

Voilà une belle preuve que l'on peut encore avoir foi en l'humanité ! À seulement 16 ans, au début de 2020, Ethan Gillaspie a été victime d'un grave accident et est resté paralysé. Vivre avec un handicap au quotidien n'a rien d'évident, et d'autant plus lorsque sa maison n'est pas aménagée pour.

C'est justement ce à quoi a dû faire face le jeune homme, dont la maison familiale de Springfield, dans l'Oregon, était loin d'être adaptée à son handicap. Mais c'était sans compter sur l'aide de l'architecte Dan Hill, de Arbor South Architecture, et de dizaines de bénévoles qui ont mis six mois à construire la maison parfaite pour faciliter la vie d'Ethan Gillaspie.

la tiny house d'Ethan GillaspieCrédit : arborsouth    

Une tiny house de 46 m² entièrement adaptée à son handicap


Grâce à la sueur du front de nombreux volontaires et au travail de l'architecte, le jeune homme a pu être l'heureux propriétaire d'une tiny house de 46 mètres carrés, qui se trouve à plusieurs dizaines de mètres de la maison familiale principale. Forcément, elle a été pensée pour accueillir un fauteuil roulant, avec notamment une grande douche, et entièrement construite et financée par des bénévoles. Pour rester près de ses proches, une retraitée a elle aussi fait construire une maison dans le jardin de sa fille.

Dan Hill s'est confié au média KEZI, qui a rapporté cette touchante histoire :

« Lorsque nous avons appris l'accident qui a paralysé Ethan, nous avons tout de suite compris que leur maison n'était pas adaptée à sa capacité de se déplacer ».

L'achitecte a travaillé avec Ethan

L'architecte a ainsi travaillé en étroite collaboration avec Ethan et sa famille afin de concevoir la maison parfaite pour le jeune homme et de répondre à tous ses besoins :

« C'est une famille formidable. Ils sont humbles et reconnaissants, et ils étaient ouverts à nos idées et désireux d'aider autant que possible », confie l'architecte.

la chambre de la tiny house 
Crédit : arborsouth 
la salle de bain de la tiny houseCrédit : arborsouth

La suite après cette vidéo

Des dizaines de bénévoles mobilisés pour construire sa maison


Pour concevoir la maison parfaite, l'architecte a rassemblé une équipe de bénévoles :

« Des décorateurs d'intérieur et des plombiers comme Kurt Arnold, propriétaire de Right-Way Plumbing, des dizaines de personnes se sont immédiatement mobilisées pour aider Ethan et sa famille à trouver une solution. Ils ont travaillé sur beaucoup de week-ends, parfois même en dehors des heures de travail. J'ai simplement parlé à mes gars et je leur ai demandé s'ils seraient prêts à donner un peu de leur temps, et on s'est tous mis au travail et on a fini par y arriver », a confié l'architecte.


Une chose est sûre, bien qu'aucune information n'ait été dévoilée quant au quotidien actuel du jeune homme, cinq ans plus tard, cette action bénévole est plus que jamais révélatrice que l'humain peut faire preuve de solidarité et changer, à son échelle, le cours d'une vie.

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Tiny house

Ava Skoupsky

Au sujet de l'auteur :

Journaliste experte avec plus de 10 ans d'expérience au sein de rédactions prestigieuses (Grazia, Psychologies Magazine, Biba), Ava Skoupsky est diplômée de l’ESJ Paris avec un Master en Journalisme. Spécialisée dans les thématiques Lifestyle, Société et Culture, elle assure pour Demotivateur le décryptage des tendances et de l'actualité internationale. Basée entre la France et l'Asie, elle apporte un regard global et une plume rigoureuse à ses analyses. Son parcours académique et sa maîtrise des nouveaux formats médias garantissent une information vérifiée, sourcée et de haute qualité.

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