Cette tiny house mobile est plus grande que la plupart des appartements

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Le Samuel, une tiny house spacieuse

La plupart des tiny houses vous demandent de faire un compromis. Vous obtenez le romantisme de la vie compacte, mais vous sacrifiez la seule chose qui fait qu’une maison ressemble à un chez-soi : un espace.

Craft House, un constructeur modulaire opérant en Pologne, en Autriche et en Irlande, a décidé de changer entièrement ce scénario avec le Samuel, une maison modulaire non tractable qui privilégie la vie spacieuse à temps plein plutôt que la liberté de s’atteler et de partir.

Le Samuel mesure 10 mètres de long et 3,2 mètres de large, des mesures qui vont bien au-delà de la moyenne européenne des petites maisons. Cette largeur supplémentaire est délibérée.

Tiny house SamuelCrédit photo : Craft House

C’est ce qui permet à l’intérieur de respirer d’une manière que la plupart des modèles remorquables ne peuvent tout simplement pas, en ouvrant un agencement qui ressemble moins à une boîte habilement compressée qu’à un appartement bien pensé.

La structure est coiffée d’un toit à pente unique, culminant à 4,1 mètres au niveau de la crête, et est finie en bois d’ingénierie et en métal, une combinaison épurée qui se lit industrielle sans ressentir le froid.

Tiny house SamuelCrédit photo : Craft House

Une tiny house conçue pour tous les goûts

À l’intérieur, le rez-de-chaussée s’étend sur 26 mètres carrés, avec une mezzanine de 13 mètres carrés au-dessus et une salle de bain de 4,3 mètres carrés qui complète le plan d’étage.

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Tiny house SamuelCrédit photo : Craft House

La disposition fait de la place pour deux zones de couchage distinctes, et le volume créé par le plafond en pente donne au niveau de la mezzanine une qualité semblable à un loft que les grandes maisons ne parviennent souvent pas à capturer. Des mises à niveau optionnelles hors réseau sont également sur la table, faisant du Samuel un candidat réaliste pour des parcelles bien au-delà de l’infrastructure urbaine.

Tiny house SamuelCrédit photo : Craft House

Ce que Craft House a compris lors de la conception du Samuel, c’est que le marché de la tiny house a deux acheteurs très différents. Il y a le nomade, toujours prêt à atteler la remorque et à se diriger vers un nouvel endroit. Ensuite, il y a la personne qui veut simplement une maison bien conçue et de bonne taille qui ne supporte pas le poids financier d’une construction conventionnelle.

Tiny house SamuelCrédit photo : Craft House

Le Samuel est clairement conçu pour ce dernier. En laissant tomber les roues et en s’appuyant sur une empreinte fixe, Craft House a pu répartir la largeur et le volume d’une manière que les structures remorquables interdisent par la loi et la logistique.

Au prix d’environ 62 000 euros, le Samuel se situe dans une fourchette qui en fait une alternative véritablement viable à l’habitat traditionnel sur plusieurs marchés européens.

Tiny house
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Jérémy Birien

Au sujet de l'auteur :

Journaliste et expert des médias digitaux avec plus de 15 ans d'expérience, Jeremy Birien collabore avec la rédaction de Demotivateur depuis plus de 10 ans. Diplômé de l'ISFJ avec un Master en Journalisme (Bac +5), il a forgé son expertise au sein de médias leaders tels que Melty et Jellysmack. Spécialiste des nouveaux formats d’information et ambassadeur voyage, il apporte son regard acéré et sa rigueur éditoriale pour décrypter l'actualité, les tendances de société et l'évasion. Son parcours académique et sa maîtrise historique de la ligne éditoriale de Demotivateur.

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