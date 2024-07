Paris : 400 contraventions dressées en 1 jour pour sanctionner les automobilistes qui roulent sur les voies olympiques

Depuis ce lundi 15 juillet, à Paris, il est interdit de circuler sur certaines voies olympiques réservées aux personnes accréditées. En deux jours, déjà 400 contraventions ont été dressées.

À Paris, de nouvelles règles de circulation ont été établies en vue des Jeux Olympiques. Sur le périphérique ainsi que sur plusieurs grands axes parisiens, 185 kilomètres de voies olympiques ont été aménagés. Seules les personnes accréditées par le comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques sont autorisées à circuler sur ces voies. Il s’agit principalement des athlètes et de leurs équipes, des arbites, des membres officiels des JO ainsi que des taxis, des transports en commun et des véhicules de secours et de sécurité.

Du 15 juillet au 13 août et du 22 août au 11 septembre, il est donc interdit de circuler sur ces voies pour tous les autres véhicules. L’objectif de cette mesure est de fluidifier le trafic pendant les JO et de faciliter le transport des athlètes ainsi que l’accès aux lieux de compétition.

Crédit photo : iStock

400 contraventions

Selon une annonce de la Préfecture de police faite ce mardi 16 juillet, déjà 400 contraventions ont été dressées contre des automobilistes qui ne respectaient pas ces règles et roulaient sur ces voies interdites. Les contraventions ont été dressées par des agents de police directement sur le terrain et sans l’aide des caméras de surveillance.

Si vous circulez sur ces voies olympiques sans autorisation, et que ce soit en voiture, en vélo, en trottinette ou en VTC, vous vous exposez à une amende de 135 euros. Redoublez donc de vigilance à l’avenir si vous êtes amené à vous rendre sur Paris.