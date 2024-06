Un mois avant les JO, Paris enregistre déjà 600 km de bouchons dès le matin

Le casse-tête de la circulation dans Paris et ses alentours commence doucement à se dessiner. À quelques jours du coup d’envoi des JO, les rues parisiennes sont déjà engorgées de bouchons.

Les Jeux olympiques de Paris commencent dans moins de 40 jours. En attendant, les derniers travaux de montage et d’installation prennent place au sein de la capitale. Ainsi, cette organisation entraîne un nombre record d'embouteillages sur le périphérique parisien.

Nombre de sites et d’axes sont désormais fermés à la circulation comme le pont Alexandre III, la place de la Concorde, le secteur du Trocadéro ou encore l’Esplanade des Invalides, renseigne Le Parisien.

Ce mardi par exemple, le quotidien indiquait que la plateforme Sytadin avait enregistré plus de 600 kilomètres de bouchon sur les autoroutes A3, A4 et A6a en direction de Paris dès 9 heures du matin.

Des zones et des axes routiers fermés pendants les Jeux olympiques de Paris 2024

Crédit photo : dennisvdw/ iStock

Dès le 26 juillet, Paris va accueillir les épreuves olympiques ainsi que des touristes et sportifs du monde entier. Beaucoup d’épreuves se dérouleront en plein cœur de la capitale. Dès lors, les organisateurs sont à pied d'œuvre. Quatre stades et le Parc des Champions sont en train d’être installés sur les sites dédiés, d’où les zones fermées à la circulation.

La circulation est d’ailleurs l’un des enjeux majeurs pour cet été. Beaucoup redoutent des bouchons à n’en plus finir lors des Jeux olympiques et paralympiques de Paris. Pour tenter de contrer cela, les autorités et les organisateurs de l'événement ont invité les Parisiens à « anticiper leurs déplacements, consulter des applications de guidage routier en temps réel, et éviter et contourner très largement le centre de Paris ».

Capture d'écran Google Traffic

Pour la circulation des transports en commun, vous pouvez vous rendre sur l’application AnticiperlesJeux. Pour le trafic routier, optez pour les applications Sytadin ou Google Traffic.