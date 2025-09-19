Un aveugle retrouve la vue en se faisant greffer... une dent dans l'oeil

Par ·

Dylan recouvre la vue grâce à une dent greffée dans l'oeil

Au CHRU de Montpellier, un patient aveugle âgé de 24 ans a fini par recouvrer la vue grâce à une opération exceptionnelle. Un morceau de dent a été greffé dans son oeil brûlé.

Cela faisait 12 ans qu’il était aveugle et qu'il n’avait plus vu son visage. Et de 12 à 24 ans, son visage a bien changé mais Dylan se regarde comme s’il se découvrait pour la première fois comme il le confie dans un reportage sur France 2 :

"Ça devient de plus en plus net, je commence à voir mon visage. C'est incroyable. Je me tire la langue"

En 2013, Dylan a 12 ans quand il est frappé par un syndrome de Lyell, une réaction allergique qui attaque son corps. Il guérit, mais ses yeux restent brûlés de manière irréversible.

"Ça a été une nouvelle vie, parce qu'il faut se réadapter à tout ça"

Dylan recouvre la vue grâce à une dent greffée dans l'oeilCrédit photo : France Télévisions

Il lui aura fallu attendre 12 longues années pour qu'enfin son médecin lui annonce qu'une opération est possible.

"Revoir mes parents, parce que mes parents, c'est mes parents. J'ai bien peur, quand même, de les voir, parce que je me dis que les gens qui m'entourent, ils ont dû prendre un petit coup. Mon frère et ma sœur qui étaient tout petits. Puis, la nature, revoir une fleur, rien qu'une rose. Tout ça, c'est mon but, en fait"

Une greffe de dent dans l’oeil, une opération exceptionnelle

L’opération a duré 8 heures au total. Pour permettre à Dylan de recouvrer la vue, il a fallu recréer l’un de ses yeux à partir d’un morceau de dent. Plus précisément, une canine de Dylan a été prélevée puis creusée afin d’y insérer une sorte de verre de lunettes.

Dylan recouvre la vue grâce à une dent greffée dans l'oeilCrédit photo : France Télévisions

Pendant trois mois, il a gardé cette prothèse sous l'œil pour qu'elle se vascularise et soit acceptée par le corps. Le médecin l'a ensuite agrafée à la place de l'œil brûlé.

"C'est du sur-mesure, les tissus vont vraiment se cicatriser autour et l'intégrer dans son œil"

En France, seuls dix patients ont bénéficié de cette technique chirurgicale hors du commun. En 24 heures à peine, Dylan rattrape 12 ans de vie dans le noir. Il retrouve son frère et sa sœur, Stella et Matthis. Par ailleurs, sa soeur ne cache pas son enthousiasme d’être vue aux yeux de de son frère :

"C'est très émouvant, parce que pour lui, déjà, il va pouvoir faire sa vie comme il veut et on va pouvoir faire beaucoup plus de choses avec lui qu'il verra, en fait, au final".

Dylan recouvre la vue grâce à une dent greffée dans l'oeilCrédit photo : France Télévisions

En moins d'une semaine, le jeune homme a déjà retrouvé trois dixièmes de vision. Bientôt, il prendra son propre appartement. À 24 ans, Dylan Vas va enfin pouvoir prendre son indépendance.

Source : France 2
