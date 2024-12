Pornhub : la France en haut du classement des pays qui consomment le plus de X en 2024

Quelles ont été les tendances des visiteurs de la plateforme pour adultes cette année ? Pornhub dévoile les chiffres de son rapport et notamment la surprenante place qu’occupe la France dans le classement des pays avec les plus gros trafics.

L’année 2024 touche bientôt à sa fin et c’est ainsi l’heure de dresser les comptes dans plusieurs domaines. C’est le cas de Pornhub qui a dévoilé son « 2024 Year in Review ». La plateforme de contenu pour adultes a révélé les détails de son trafic sur l’année.

On apprend tout d’abord que les tendances de recherches sur Pornhub ont évolué. L’une d’entre elles a ainsi pris du galon sur la plateforme. Il s’agit des « tradwives », qui mettent en scène des femmes traditionnelles. Cette recherche a connu un bond de 72% cette année. Tandis que les recherches associées aux termes « sexe mormon » et « trio mormon » ont respectivement augmenté de 92% et 122 %, renseigne Clubic.

Cela pourrait s’expliquer par les diverses émissions télé proposées comme The Secret Lives of Mormon Wives. Autre événement médiatique qui aurait influencé les recherches sur la plateforme, les Jeux olympiques de Paris 2024. Pornhub note ainsi que les recherches « olympiades du sexe » et « athlète » ont fait leur apparition en nombre.

Les femmes de plus en plus nombreuses et la France qui grimpe dans le classement

Crédit photo : Pornhub

Qui dit Jeux olympiques de Paris 2024 dit également touristes en nombre. En effet, Paris a accueilli le monde entier cet été. Face à la hausse de touristes venus assister aux différentes épreuves olympiques, la France se classe deuxième pays au monde ayant enregistré le plus de trafic sur Pornhub. Les États-Unis, comme chaque année, sont loin devant, à la première place.

De plus, le site pour adultes remarque une nouvelle tendance parmi les utilisateurs de la plateforme. Selon le rapport dévoilé, les femmes représenteraient 38% des visites. Leur nombre s’élevait à 24% en 2015. Mais c’est aux Philippines où les femmes regarderaient le plus de contenu pour adultes avec 59% d’entre elles, soit largement au-dessus de la moyenne mondiale située à 38%. En France, le taux a baissé de 1% pour atteindre les 30% de visiteuses.

Enfin, l’âge moyen des visiteurs serait de 38 ans et démontre une attraction plus forte chez les adultes. C’est un an de plus qu’en 2023.