Des scientifiques dévoilent cette habitude courante qui peut vous rendre chauve

Pour la première fois, des chercheurs pensent avoir trouvé l’une des causes de la calvitie. Ils ont dévoilé leurs résultats et espèrent que cela permettra de trouver un traitement contre cette pathologie qui touche 20% des hommes et 2% des femmes.

La calvitie est la hantise de beaucoup d’hommes (mais aussi de femmes). Du jour au lendemain, vous passez d’une chevelure soyeuse à un crâne dégarni. Si les gènes jouent un rôle important dans l’apparition de la calvitie, des chercheurs sud-coréens révèlent qu’un facteur pourrait accélérer le processus.

Outre le vieillissement, la calvitie serait causée par l’effet secondaire d’une habitude : la consommation d’alcool. Les chercheurs de l’Université Nationale de Pusan, en Corée du Sud, ont trouvé un lien entre la consommation d’alcool régulière et la perte des cheveux.

Selon eux, les individus qui boivent régulièrement sont 1,4 fois plus susceptibles de souffrir d'alopécie androgénétique. « L'alopécie androgénétique est un processus de chute de cheveux qui provoque un dégarnissement plus ou moins important du sommet du cuir chevelu », explique une clinique spécialisée dans la transplantation de cheveux à Paris.

Un lien entre alcool et calvitie

Crédit photo : AnnaStills/ iStock

C’est la première fois que les chercheurs font le lien entre la consommation d’alcool et la perte de cheveux. « Les personnes qui consomment de l’alcool peuvent avoir un risque légèrement plus élevé de souffrir de calvitie que les non-buveurs », précise le professeur et auteur de l’étude Yun Hak Kim.

Malgré cette constatation, les chercheurs ne savent pas encore comment expliquer ce lien. « Une hypothèse est que l'acétaldéhyde, un sous-produit du métabolisme de l'alcool, pourrait interférer avec l'environnement immunitaire du cuir chevelu, facteurs qui pourraient potentiellement contribuer à l’alopécie androgénétique », explique l’équipe de scientifiques dans un communiqué.

Si cette explication est à prendre avec des pincettes, cette avancée pourrait en revanche conduire à des recherches plus approfondies sur le sujet. « Notre recherche pourrait éclairer les pouvoirs de santé publique, les conseils aux patients et les campagnes de sensibilisation ciblées, aidant ainsi les individus à faire des choix de vie éclairés concernant la santé capillaire », a fait savoir le professeur Kim.

Avec cette trouvaille, l’équipe de chercheurs espère que les traitements pour la santé des cheveux seront plus efficaces.