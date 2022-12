Pourquoi mange-t-on de la bûche à Noël ?

En France, la bûche est sur toutes les tables de Noël. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi ? On vous explique l'histoire derrière cette tradition.

La bûche, c'est l'incontournable dessert pendant le repas de Noël. Bûche glacée, bûche roulée, il y en a pour tous les goûts. Certains redoublent d'efforts chaque année pour trouver LA bûche originale. Si certains redoutent la bûche à la fin du repas, d’autres l’attendent avec impatience. Mais pourquoi mange-t-on une bûche pour Noël ? Quelle est l'origine de ce dessert ?

La bûche de Noël traditionnelle. Crédit : Istock

La bûche en bois, une tradition

On ne vous apprend rien, la bûche de Noël est en forme de bûche en bois... En hiver, la bûche sert à se réchauffer à cause du froid. Si on remonte dans l'histoire, selon Alain Cabantous, professeur à l'Université de Paris I et auteur de Noël une si longue histoire , le plus jeune ainsi que le plus vieux de la maison devaient faire une "procession" avec une bûche avant de placer cette dernière dans le foyer.

Ainsi, ils versaient du vin dessus et l'huile de l'olive afin de "la fortifier". La bûche était donc un symbole très important. En effet, elle devait durer le plus longtemps possible et elle était décorée de feuillages et de rubans.

Les pâtissiers s'inspirent de cette symbolique

Les cheminées ont été remplacées par les poêles au fil du temps. La tradition se perd donc d'année en année. C’est au 19e siècle que la bûche est considérée comme une décoration pour le centre de table. Après la Seconde Guerre Mondiale, la fameuse bûche de Noël s'impose sur toutes les tables des familles françaises.

À ce jour, il est impossible de prouver la paternité du célèbre dessert. Certains affirment qu'il a été conçu par un chef pâtissier d'un grand restaurant parisien. D'autres sources estiment que la bûche est née au 19e siècle dans un restaurant lyonnais. Un mystère qui n'est toujours pas résolu !

C’est l’occasion de raconter cette petite anecdote pendant le repas de Noël et d'impressionner vos convives !