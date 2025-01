Qu'est-ce que le « No buy 2025 », cette tendance TikTok radicale pour faire des économies ?

Sur TikTok, des influenceurs ont lancé le challenge “No Buy 2025” qui vise à faire des économies à travers un changement de mode de consommation pour le bien de la planète.

Et si l’année 2025 était celle des économies ? Sur TikTok, des internautes ont partagé leurs bonnes résolutions pour la nouvelle année et parmi elles se trouve une tendance qui émerge de plus en plus : “No buy 2025”.

En français, comprenez donc que cela se traduit par le fait de “ne rien acheter en 2025”. Derrière cette nouvelle tendance se cache un but bien précis : arrêter la surconsommation et faire attention à ses dépenses.

Le principe est plutôt simple puisqu’il consiste à limiter les achats superflus en privilégiant un mode de vie minimaliste et durable, à l’opposé de ce que l’on voit généralement sur les réseaux sociaux où les placements de produits les plus inutiles ont souvent la part belle.

Ainsi, les instigateurs de ce challenge ont établi une liste de règles à respecter, en l’occurence, une liste d’achats qu’il faut proscrire de ses habitudes de consommation. Par exemple, les influenceurs concernés encouragent leur communauté à arrêter d’acheter des nouveaux vêtements, des nouveaux livres, du maquillage ou encore de la décoration d’intérieur.

Les dépenses doivent être concentrées sur les choses les plus essentielles de la vie comme la nourriture et les frais médicaux. Comme toute tendance TikTok, cette dernière a évidemment dépassé les frontières et des influenceuses françaises, comme liliptitefrenchiee, se sont lancés dedans à corps perdu :

“Avec les réseaux sociaux et la création de contenus, je me suis perdue dans mes valeurs personnelles et j’ai perdu la notion de l’argent (...) Tout ce que je voyais sur TikTok me paraissait indispensable et j’avais l’impression qu’aller faire du shopping avec 50 €, c’était impossible”

Une tendance née l’année dernière

Auprès du média américain NPR, la créatrice de contenus Elysia Berman s’est confié sur ces nouvelles habitudes de consommation qu’elle a embrassées l’année dernière. Elle a révélé avoir économisé des dizaines de milliers de dollars et a pu rembourser un quart de ses dettes. Elle a également constaté une amélioration de sa santé mentale.

“En fait, j’ai suivi une cure de désintoxication et j’ai arrêté la dopamine que l’on obtient en faisant du shopping”

Même son de cloche pour Ines Klf, qui a publié une vidéo TikTok dans laquelle elle dresse le bilan d’une année placé sous le signe du challenge “no buy” :

“Le meilleur conseil que je peux donner à ceux qui commencent, c’est de se fixer des objectifs, que ce soient des voyages, des projets professionnels ou autres. Vous verrez que le changement se fera de manière naturelle. Vous ne serez plus intéressé(e)s par le dernier gloss TikTok parce que vous avez d’autres priorités qui vous stimulent. Peu à peu, votre mode de consommation va changer de lui-même”

Si cette tendance touche énormément les influenceuses qui était très portées sur le shopping mode, elle concerne évidemment tous les autres loisirs comme les jeux vidéo ou les produits de beauté. Cependant, l’idée n’est pas non plus de se priver de quelques plaisirs mais seulement de les limiter afin de les rendre plus agréables.