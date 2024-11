Sur TikTok, ce challenge consiste à rentrer dans une valise et ce n'est pas sans risque

Un nouveau challenge TikTok, consistant à rentrer presque entièrement dans une valise, est devenu viral ces derniers jours, malgré sa dangerosité. Une influenceuse américaine en a fait les frais.

La course aux vues sur TikTok donne parfois naissance à des challenges très saugrenus diffusés par les internautes. Seulement voilà, ces défis viraux ne sont pas sans risques pour la santé. Gianna Harner, une influenceuse américaine suivie par 11,4 millions d’abonnés sur le réseau social chinois, peut désormais en témoigner.

Dans sa vidéo ayant cumulé 43 millions de vues sur TikTok, elle s’est prêtée au jeu d’un challenge bien particulier. Rentrer son corps dans une valise pour ne laisser dépasser que la tête. Cette position délicate n’est pas sans danger et Gianna en a fait l’amère expérience.

En effet, après s’être installée dans sa valise, cette dernière a basculé et est tombée au sol. Dépourvue de ses bras et ses mains, bloqués dans la valise, pour amortir sa chute, la jeune femme s’est violemment cogné la tête au sol et a dû être aidée par une amie pour sortir de la valise.

Dans sa vidéo, on la voit ensuite devant son miroir en train de pleurer, avec une poche de glace sur la tête, à l’endroit où elle a heurté le sol :

“J’ai participé à cette tendance où on se met dans une valise, comme une idiote (...). Maintenant, j’ai un sévère mal de tête, une bosse sur le côté de ma tête, je me sens nauséeuse, ça me fait mal d’ouvrir mes yeux et ma tête est pleine de pression”.

Un challenge né d’une ancienne vidéo de Barron Trump

Victime d’une légère commotion cérébrale, Gianna Harner regrette donc amèrement d’avoir succombé à l’envie de participer à ce challenge aux origines complètement improbables. En effet, cette fâcheuse habitude est née d’une vidéo de Barron Trump, le fils de Donald et Melania Trump, diffusée par CNN il y a plus d’une dizaine d’années.

À l’époque, le petit garçon âgé de 5 ans se réjouissait dans une vidéo de découvrir sa nouvelle valise Louis Vuitton. Il prononce alors la phrase “I like my suitcase” qui signifie “J’aime ma valise” en français. Si cette vidéo date d’il y a 14 ans, elle a refait surface sur TikTok , amusant les internautes au point de devenir une tendance.

Larry King asked Trump what he thought of Barron’s accent. His response is perfect.🥰 pic.twitter.com/EqtpGi89sI — StillRoaming (@roaming_rn) November 20, 2024

C’est ainsi que les internautes ont décidé de reproduire cette vidéo, récupérant un audio remixé de la vidéo du petit Barron Trump. Ils se filment en train de rentrer presque entièrement dans une valise, laissant seulement dépasser leur tête et prononçant la fameuse phrase. Après son accident, Gianna Harder a intitulé sa vidéo “Je n’aime pas ma valise”.

Pour éviter que ce genre de mésaventure ne se répète, TikTok a dû ajouter un avertissement à destination des internautes, indiquant que la participation à cette activité peut vous blesser ou blesser d’autres personnes.