Quatre fois championne du monde de tennis dans sa jeunesse, cette ancienne sportive a fêté ses 100 ans

Dans sa jeunesse, Marta Péterdy-Wolf est devenue de multiples fois championne mondiale et internationale de tennis. Le 25 février, elle a fêté ses 100 ans.

Dans une maison de retraite de Courseulles, dans le Calvados, une femme pas comme les autres a fêté son anniversaire le 25 février dernier. Il s’agit de Marta Péterdy-Wolf, une ancienne joueuse de tennis qui a remporté de multiples titres dans sa jeunesse. Samedi dernier, elle a fêté ses 100 ans en compagnie de sa famille et des autres résidents de l'établissement.

Crédit photo : iStock

Aujourd’hui centenaire, Marta n’a rien oublié de sa vie. Cette femme à la santé et la mémoire exemplaires est née le 21 février en Hongrie, à Budaptest. En 1956, elle a fui la révolution hongroise, a changé de nom et s’est exilée à Paris.

« J’ai eu deux enfants, Helga et Roland, cinq petits-enfants dont certains vivent en Finlande et sont venus ce week-end, et deux, bientôt trois, arrière-petits-enfants », a expliqué la centenaire.

Quatre fois championne du monde de tennis

Mais c’est surtout par sa carrière sportive que Marta s’est démarquée. Tout au long de sa vie, elle a participé à 14 grands championnats de tennis et a remporté de multiples victoires. Un palmarès dont elle se souvient encore aujourd’hui avec précision.

« J’ai concouru à quatorze championnats de tennis et j’ai remporté quatre fois le titre de championne du monde en tennis, en simple et en double féminin en 1943, 1951, 1952 et 1956, mais aussi le titre de championne de Hongrie en patinage artistique », a-t-elle déclaré.

Crédit photo : iStock

Marta est également devenue championne internationale de tennis de nombreuses fois : en Hongrie en 1946, à Budapest en 1947, à Monte-Carlo en 1948, à Cannes en 1957, à Paris et Saint-Maurice en 1958, à Casablanca en 1959, à Wimbledon en 1965 et à Roland-Garros en 1968.

Des victoires presque chaque année, qui offrent un palmarès incroyable et qui prouvent une fois encore que le sport pourrait être le secret de la longévité.