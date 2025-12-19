Quel est le meilleur sushi à Marseille ? On fait le point

Découvrez le meilleur sushi à Marseille grâce à notre comparatif des adresses nippones de la cité phocéenne ! La qualité des restaurants japonais marseillais sélectionnés est évaluée en fonction de la fraîcheur des ingrédients, la variété des recettes à la carte, la constance des préparations, la facilité de commande, le suivi de livraison, et les avis clients. Notre objectif est simple : vous aidez à trouver facilement le restaurant japonais de Marseille qui répond à vos envies.

Quels critères pour choisir le meilleur restaurant de sushi de Marseille ?

Définir les critères de sélection pour s’assurer de la qualité des sushis

La fraîcheur du poisson : une chair brillante, une découpe nette et un goût discret, gages de qualité.

La variété des recettes : makis, sashimis, rolls, springs ou box complètes pour répondre à toutes vos envies.

La constance des saveurs et des préparations d’une commande à l’autre.

En livraison : le conditionnement doit être soigné, le délai de livraison respecté, et l’emballage doit maintenir le croustillant des recettes crunchy.

Rapport quantité/prix : évaluez le contenu des box ou plateaux standards pour juger de la générosité des portions.

Retour d’expérience et avis client sur les restaurants de sushi marseillais

La commande en ligne est simple et intuitive grâce à une interface claire et des options de paiement sécurisées.

Le click & collect est une option pratique pour récupérer rapidement vos plats, sans attendre.

Les options végétariennes vous permettent de déjeuner ou dîner avec vos proches sans tracas, quel que soit le régime alimentaire des convives.

Lisez les avis clients et jugez la tendance générale des retours clients plutôt que les notes chiffrées, parfois biaisées par quelques mauvaises expériences isolées.

TOP 1 : Sushi Shop de Marseille : le meilleur sushi de Marseille !

Une carte riche et variée, portée par la fraîcheur et le savoir‑faire

La carte Sushi Shop propose une large variété de recettes japonaises classiques, et inclut des créations signatures renouvelées régulièrement.

À l’unité, en menu ou en box : les plats sont adaptés à tous les niveaux d’appétit, et préparés à la demande par les maîtres sushis.

Le processus de commande est simple : commande et suivi en ligne, dégustation sur place, retrait en click&collect ou livraison à votre adresse.

Les emballages Sushi Shop sont pensés pour préserver les saveurs et les textures de votre repas de sushi à Marseille !

Accès facile à la carte et aux services, avec une présence reconnue à Marseille

Accédez facilement à la carte Sushi shop de Marseille, grâce aux interfaces simplifiées sur internet ou sur mobile, et visualisez les créneaux de livraison en renseignant votre adresse.

L’enseigne Sushi Shop propose 3 restaurants marseillais avec une zone de livraison étendue à toute la cité phocéenne. Explorez les retours clients, et faites-vous votre propre avis sur Sushi Shop Marseille.

Les avis clients sur les restaurants Sushi Shop à Marseille

Une satisfaction globale autour de la fraîcheur et de la constance des recettes

Les avis clients Sushi Shop mentionnent régulièrement la fraîcheur des ingrédients et l’offre variée (recettes classiques et signatures) comme des points forts. Les clients apprécient aussi la courtoisie du personnel, et la fluidité du service. Les plats sont préparés à la demande et servis rapidement. Côté expérience de livraison, les clients plébiscitent la ponctualité et le respect du créneau de livraison indiqué, ainsi que les emballages qui préservent la saveur, la texture et la température de leurs plats japonais préférés.

L’avis authentique d’un client Sushi shop Marseille

« Je commande toujours chez Sushi Shop Paradis et je dois avouer que c'est selon moi le meilleur de Marseille! Toujours frais et de qualité. Le personnel est toujours très agréable et sympathique. »

Avec une excellente note de 4,4/5 basée sur 286 avis sur les 12 derniers mois, Sushi Shop Marseille affiche un haut niveau de satisfaction, confirmé par plus de 800 avis cumulés depuis 2015.

Sushi Shop livre dans tous les quartiers de Marseille

Envie de savourer des sushis sans bouger de chez vous ? Sushi Shop vous livre dans toute la ville grâce à ses trois adresses emblématiques — Saint-Barnabé, Paradis et Lulli. Que vous soyez dans le centre-ville, les quartiers résidentiels du 12e ou en bord de mer, profitez d’une livraison rapide et gourmande où que vous soyez à Marseille.

restaurant codes postaux quartiers desservis Marseille Saint-Barnabé 13004, 13005, 13012 Saint-Pierre, Saint-Julien, Caillols - Trois Lucs Marseille Paradis 13005, 13007, 13008, 13009 Roucas-Blanc, Bonneveine, Rouvière, Hôpital Salvator, Hôpital Saint-Barnabé, Baille Marseille Lulli 13001, 13002, 13003, 13005, 13006, 13007 Boulevard Casanova, Chemin du Littoral, Corniche Kennedy, Le Pharo, Conception, Le Camas, Bompard Ouest, Vauban, Tunnel Prado, Préfecture, Castellane, Lodi, Saint-Mauront, Bompard Est

Les autres adresses locales de restaurants de sushis à Marseille

TOP 2 : Sakura sushi, une adresse de quartier accessible

L’enseigne compte deux restaurants de sushis situés dans le 5ème et 6ème arrondissement de Marseille.

La carte est classique : sushi, maki, california, chirashi, sashimi ou plateaux à partager.

Ce restaurant de sushi à Marseille propose de commander sur place, à emporter ou en livraison.

TOP 3 : Hai Sushi Marseille, une table aux menus abordables le soir

Un restaurant nippon situé dans le 2ème arrondissement de Marseille dans le quartier de Saint Mauront.

Une carte variée avec des plateaux découvertes, des makis, californias, spring rolls, sashimis, chirashis ou encore poke bowl.

La qualité et la fraîcheur des ingrédients sont au rendez-vous, mais avec un choix limité de créations signatures.

La salle est propre, les serveurs accueillants et le service rapide.

FAQ : on répond aux questions que vous vous posez

Où commander les meilleurs sushis frais à Marseille le soir ?

Pour commander des sushis frais à Marseille le soir, privilégiez les enseignes qui proposent une préparation à la commande, un suivi de commande en ligne, et un large choix de plateaux ou box à partager. Selon le quartier et votre préférence, choisissez le retrait ou la livraison de votre commande à domicile.

Sushi shop répond à tous ces critères et se positionne comme l’une des meilleures adresses pour se faire livrer des sushis le soir.

Quels plats japonais choisir pour un premier essai de sushi à Marseille ?

Optez pour une box découverte avec maki, california, sashimi et complétez avec une création signature. C’est le combo idéal pour tester la fraîcheur des ingrédients et juger de la régularité et de la tenue des recettes.

La livraison de sushi est-elle fiable à Marseille ?

Les critères de fiabilité sont les mêmes partout, que vous commandez des sushis en livraison à Lyon, Marseille ou dans d'autres grandes villes françaises. Lisez les avis clients sur les sushis à Marseille pour vérifier si les créneaux de livraison sont respectés. Les meilleurs restaurants de sushis marseillais soignent leur service de livraison avec des emballages rigides et séparent les sauces des plats afin de préserver la température et le croustillant des produits.