Il paie 1000 euros pour rallier Paris à Marseille en Uber afin d'arriver à l'heure au travail

En visite express à Paris, un employé de bateau de croisière a raté son train à destination de Marseille, où il devait embarquer sur un paquebot. Une solution coûteuse lui a permis d’arriver à bon port.

C’est une étourderie qui coûte cher. Laurauto, un employé d’une compagnie de croisière originaire d’Argentine, a récemment vécu un ascenseur émotionnel dont il se souviendra longtemps.

Il loupe son train à Paris…

Alors qu’il visitait Paris pendant quelques heures, cet Argentin - un brin tête en l’air - a oublié de jeter un coup d’œil sur sa montre.

Résultat : cette courte escale dans la ville lumière a pris une tournure angoissante pour le voyageur. Et pour cause : il a raté le train qui était censé l’emmener sur son lieu de travail situé à Marseille, rapporte Actu.

« J’ai loupé mon train, c’était le dernier de la journée et je devais absolument être à Marseille pour rejoindre le bateau lequel je travaille et qui partait à l’aube », raconte le touriste express.

…et commande un Uber pour se rendre à Marseille

Face à cette situation, Laurauto a pris une décision radicale pour arriver dans les temps. Il a fait le choix de prendre un Uber pour gagner la citée phocéenne.

Sans réelle surprise, cette solution de la dernière chance a eu une lourde conséquence sur son porte-monnaie.

Au total, le principal concerné a déboursé la coquette somme de 1015,74 euros pour parcourir 800 kilomètres depuis le 12ᵉ arrondissement de Paris, où cette course XXL a débuté.

« Mehdi, le chauffeur, a été vraiment très sympa et m’a tenu compagnie pendant plus de sept heures pour que je puisse arriver à l’heure au travail », explique le client auprès de la plateforme de VTC.

Fort heureusement, Laurauto a fini par arriver à bon port et a pu embarquer sur le paquebot comme prévu.

Comme le précisent nos confrères, il s’agit de la course Uber la plus chère de l’année en France.