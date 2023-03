Quelles sont les célébrités qui s'habillent chez Sandro ?

Le monde de la mode a besoin de célébrités élégantes pour mettre en valeur le génie des concepteurs. Bien évidemment, pour faire partie de ce cercle restreint des grandes maisons de couture, il faut avoir le flair de l’esthétique et de l’innovation. Ces deux critères du styliste concepteur font de Sandro un expert de la mode. Avec cette marque, homme et femme y trouvent leur compte. Dans cet article, vous découvrirez quelques figures emblématiques qui s’habillent chez Sandro.

Crédit photo : Sandro

Cara Delevingne

Mannequin de grande notoriété et issue d’une famille aisée, cette célébrité est une actrice de renom. Cara Delevigne est aussi auteur des films: La face cachée de Mango, Her Smell, Suicide, Squad et la Cité des mille planètes. La vedette a également à son actif la série Carnival Row. Si vous êtes un habitué de la toile, vous la verrez très active sur les réseaux sociaux. Elle est très adulée pour sa corpulence et pour son style original.

Vous auriez compris que cette actrice qui s’habille chez Sandro est l’une des perles du mannequinat, une star hors pair dotée d’une ingéniosité rare, celle de combiner tous ces atouts pour forger une personnalité ineffable. Cara Delevingne fait partie des célébrités qui ont une très grande visibilité. Vous la verrez sur une multitude de pages de magazines de mode. De plus, elle met régulièrement en valeur les créations de son fan mode.

Comme cette célébrité, si vous souhaitez vous habiller aux couleurs des saisons et au look tendance irréprochable, il vous suffit de faire un tour chez Sandro Paris. Le design et la coupe des vêtements de la marque vous laisseront sans voix.

Kate Moss

Il est impossible de parler de la mode sans mentionner Kate Moss. C’est une figure emblématique du mannequinat. De très jeune âge, elle conquit l’arène de la mode dès ses premiers défilés. Sa démarche, sa taille et surtout sa silhouette ne laissent aucun averti indifférent. Autrement dit, cette star reste et demeure une icône de la mode et fait la couverture de plusieurs centaines de magazines. Sa présence chez Sandro n’est donc pas un effet de hasard.

Il faut noter que cette vedette a le génie de faire ressortir par son habillement, toute la créativité de son concepteur de mode. De plus, ses photos de publicité détiennent une certaine expressivité particulière quasiment irrésistible. Pour ainsi dire, Kate est une parfaite célébrité pour la révélation des marques de couture.

Jessica Alba

Vous pourriez facilement reconnaître cette célébrité par son extraordinaire beauté et son sourire féerique. Jessica Alba, Américaine de source et fan de Sandro, est dotée de plusieurs talents qu’elle ne cesse de mettre en valeur pour la renommée des maisons de design. Très célèbre dans le mannequinat, Jessica est aussi actrice et entrepreneuse. Elle a réalisé une dizaine de films, dont Sin City et les Quatre Fantastiques, et est auteur des séries comme Les Nouvelles Aventures de Flipper le dauphin et Los Angeles : Bad Girls.

En définitive, plusieurs célébrités de haute estime s’habillent chez Sandro. Ce dernier a le mérite, grâce à la qualité de son travail, de réaliser des vêtements chics et de grand design. Choisir de s’habiller chez Sandro, c’est donc avoir le goût de la belle coupure et de la grandeur.