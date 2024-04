À 94 ans, cette mamie n'a que faire du regard des autres et s'affiche fièrement en tenue sexy sur les réseaux sociaux

Portrait d'une femme âgée qui n'a pas froid aux yeux et qui est devenue une petite célébrité sur le web.

L'âge n'a pas d'importance pour certains qui entendent vivre leur vie comme ils l'entendent à chaque période de leur existence.

C'est notamment le cas d'Helen Ruth van Winkle, une grand-mère américaine très bien dans sa peau qui n'hésite pas à s'habiller comme une jeune femme, au risque de choquer.

Âgée de 94 ans, cette mamie pleine de vie s'affiche ainsi régulièrement en tenue sexy ou excentrique sur la toile et se moque du qu'en-dira-t-on.

Crédit photo : @baddiewinkle / Instagram

Âgée de 94 ans, cette mamie à la mode est la coqueluche des réseaux sociaux

Véritable « fashion victime », Helen Ruth van Winkle veut dépoussiérer les vieux clichés sur la grand-mère mal habillée qui reste assise dans son coin.

Elle s'exhibe ainsi avec fierté sur les réseaux sociaux, où elle compte de très nombreux fans admiratifs devant sa joie de vivre et son style haut en couleur.

Originaire du Kentucky, Helen - mieux connue sous le nom de « Baddie Winkle » sur la toile - est presque devenue une icône de la mode auprès des internautes, qui sont plus de 3 millions à la suivre au quotidien sur son compte Instagram.

Et quand on voit ses photos, on comprend mieux pourquoi, tant la pétillante mamie a du style et de la personnalité avec ses tenues toujours plus colorées.

Crédit photo : @baddiewinkle / Instagram

Crédit photo : @baddiewinkle / Instagram

Crédit photo : @baddiewinkle / Instagram

Crédit photo : @baddiewinkle / Instagram

Aussi surprenant que cela puisse paraître, Helen n'a pas toujours été aussi solaire et extravertie, bien au contraire. Née le 18 juillet 1928, elle a ainsi connu plusieurs drames dans vie, à commencer par la perte de son mari, disparu dans un accident de voiture le jour de leur 35ème anniversaire de mariage, et de son fils décédé d'un cancer à l'âge de 46 ans. Deux épreuves douloureuses sur lesquelles elle s'était confiée en 2015 chez nos confrères américains de CNN.

Mais plutôt que de s'apitoyer sur son sort, Helen a choisi de croquer la vie à pleines dents et enfin assumer ce petit grain de folie qui avait toujours sommeillé en elle.

Crédit photo : @baddiewinkle / Instagram

Bien lui en a pris car elle est aujourd’hui plus heureuse et plus épanouie que jamais, à un âge où d'autres n'ont pas cette chance.

Une belle inspiration pour les jeunes et les moins jeunes.