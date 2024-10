Le retour du défilé Victoria's Secret « inclusif » avec des mannequins transgenres et plus-size fait polémique

Ce 15 octobre 2024 avait lieu un évènement de taille : le grand retour du défilé Victoria’s Secret à New York. Malgré plus d’inclusivité, ce défilé a pourtant fait débat. Explications.

Serait-ce définitivement la fin du célèbre défilé Victoria’s Secret ? Après plusieurs années d’absence et alors que la marque n’était pas jugée inclusive, la griffe de lingerie américaine a célébré le grand retour de son annuel défilé ce 15 octobre 2024.

Pour ce “come-back” tant attendu, Victoria’s Secret a tiré un trait sur le passé avec ses mannequins longilignes et a misé sur plus d’inclusivité : mannequin plus size, comme Ashley Graham ou plus âgés comme Tyra Banks ou encore mannequins transgenres avec Valentina Sampaio ou Alex Consani. Tout le monde a foulé le podium du défilé.



Crédit : Victoria's Secret

D'ailleurs, certains internautes ont félicité la présence de top model trasngenres : "C'est trop cool de voir deux modèles trans au défilé. Valentina Sampaio et Alex Consani, vous êtes historiques !!", pouvait-on lire sur X. Bien entendu, la marque a gardé ses fidèles mannequins comme Alessandra Ambrosio, Bella Hadid, Gigi Hadid ou encore Kate Moss et Adriana Lima. Elles ont d’ailleurs fait sensation, elles aussi.

Valentina Sampaio e Alex Consani são as primeiras modelos trans a desfilarem no #VSFashionShow ‍ pic.twitter.com/kfHDwZO8Mw — Revista Híbrida ‍ (@hibridamagazine) October 15, 2024

Un défilé enfin inclusif ?

Malgré cette évolution du défilé, dans une démarche nettement plus inclusive, le retour de l’évènement ne semble pas avoir récolté tous les suffrages. Sur la plateforme X, de nombreux commentaires d’internautes déçus ont envahi la Toile. Ainsi, on pouvait lire : “Le défilé Victoria's Secret a l'air tellement moderne et ennuyeux maintenant, je suis déçu” ou bien “Victoria's Secret n'a pas encore écouté nos demandes publiques. Ce n'est pas le spectacle que nous voulions” ou “Allez-y, réveillez-vous et faites faillite”. D’autres se sont, à l’inverse, sentis attristés de ne pas retrouver l’engouement d’antan, que provoquait le défilé. On pouvait lire : "Ce n'était pas le même plaisir que j'avais à l'époque quand je le regardais."

Crédit : Victoria's Secret

Certains internautes ont toutefois félicité le changement opéré par la marque : “Un tout nouveau défilé Victoria's Secret, où les femmes prennent les rênes et sont sous les feux des projecteurs.” Ce retour n’a pas récolté tous les suffrages. Il est clair que la marque a encore une marge de manœuvre pour se dire totalement “inclusive”. On vous laisse avec quelques images du défilé.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Victoria's Secret (@victoriassecret)

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Victoria's Secret (@victoriassecret)