Avis aux fashionistas : cette nouvelle tendance mode fait un carton sur les réseaux sociaux. Pourtant, elle existe depuis un bon moment. Focus aujourd’hui sur un style vestimentaire qui séduit de plus en plus de jeunes.

C’est la nouvelle tendance mode que l’on voit partout en ce moment. Défilés de la Fashion week, réseaux sociaux, Pinterest… Le style «old money» affole toute la planète mode.

En effet, le hashtag #oldmoney cumule environ 8 milliards de vues sur TikTok, Instagram et Pinterest. Ode à la tradition et à l’élégance, cette tendance puise ses origines dans l’Angleterre des années 80. En d’autres termes, cette tendance consiste à se transformer en aristocrate anglais fraîchement diplômé d’une université prestigieuse.

Crédit Photo : Pinterest

Côté style, on opte surtout pour les matières nobles comme le cachemire, la soie ou encore la laine. Parmi les pièces phares de la tendance, on peut citer les chemises cintrées, les cardigans et les tailleurs haute couture, le tout dans des tons sobres.

Les adeptes du look «old money» portent également des lunettes de soleil, des mocassins et des ceintures en daim.

Crédit Photo : Pinterest

Un look chic mais accessible

Pas de panique, cette tendance qui mixe le chic et le traditionnel est accessible à tous les budgets. En effet, de nombreuses enseignes de prêt-à-porter proposent des pièces abordables.

Vous l’ignorez peut-être, mais le style old money existe depuis de nombreuses années. Et c’est la regrettée Lady Di - aristocrate britannique et membre de la famille royale britannique - qui a popularisé cette mode.

Crédit Photo : Getty Images

Mais ce n’est pas tout ! Les séries télévisées telles que Succession et Gossip Girl ont joué un rôle important. Aujourd’hui, la jeune génération achète les mêmes vêtements que ses personnages préférés.

Crédit Photo : Getty images

Et vous, allez-vous succomber à cette tendance intemporelle ?