Quelques conseils pour bien débuter le running

Le running est un sport accessible, mais pas si facile. Suivez notre petit guide pour bien débuter, prendre du plaisir et ne pas vous blesser.

Comment bien commencer la course à pied ?

Pratiquée par de nombreux Français en raison de ses bienfaits pour la santé et le moral, le running est en train de devenir un véritable phénomène de société. Il est toutefois crucial de prendre quelques précautions quand on débute afin d'éviter les blessures et de rester motivé. Tous nos conseils.

5 conseils essentiels pour bien débuter le running

Porter les bonnes chaussures

L'équipement de running se compose d'un t-shirt, d'un short et de bonnes chaussures. Ces dernières doivent vous apporter un confort optimal et être adaptées à votre foulée et à vos besoins. Cela vous permettra de vous entraîner avec plaisir dès les premières séances. Sachez aussi que vous devrez régulièrement les changer, car, avec le temps, elles auront tendance à perdre leur amorti et leur soutien, ce qui pourrait provoquer une blessure. Des marques comme Nike proposent des modèles adaptés aux différents profils de coureurs. N'hésitez pas à choisir parmi les chaussures de running Nike pour homme. L’enseigne propose des modèles adaptés aux coureurs débutants.

Commencer progressivement

Il est essentiel de débuter le running par des sorties de courte durée et de faible intensité. Vous pouvez aussi alterner la course avec des périodes de marche. Quoi qu'il en soit, restez à l'écoute de votre corps et sachez vous ménager.

Vous pouvez commencer, par exemple, par des séances d'une quinzaine de minutes deux à trois fois par semaine. Lorsque vous sentirez que votre endurance se renforce, vous pourrez réduire le temps de marche ou augmenter la durée des sorties.

Ne pas faire l'impasse sur l'échauffement

L'échauffement est indispensable pour bien préparer votre corps. Il permet une montée en température des muscles, prépare les tendons, les muscles et les articulations aux impacts de la course et améliore la circulation du sang.

Faire attention à sa posture

Courir dans de bonnes conditions nécessite d'adopter une bonne posture. Vous devez vous tenir avec le dos bien droit, la tête droite, le regard fixant l'horizon et les épaules relâchées. Vos bras doivent balancer naturellement le long de votre corps en étant pliés à 90 degrés environ. Enfin, vous devez légèrement être penché vers l'avant.

En ce qui concerne votre foulée, veillez à ce qu'elle soit fluide et pas trop large. Votre pied doit se poser sous votre centre de gravité.

Terminer par des étirements et de la récupération

⁣Étirez-vous après chaque séance de running en vous concentrant sur les muscles sollicités, à savoir les ischio-jambiers, les quadriceps, les muscles du bas du dos et les mollets. Effectuez ensuite une phase de récupération active composée de mouvements de balancement des jambes et de séances de marche peu intenses. Cela vous permettra d'éliminer l'acide lactique, responsable des courbatures.