Abandonnées dans un orphelinat, deux femmes deviennent amies... avant de découvrir 40 ans plus tard qu'elles sont sœurs

En Inde, deux femmes abandonnées dans des orphelinats sont devenues amies. 40 ans plus tard, elles ont découvert qu’elles étaient en réalité… sœurs biologiques.

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Meena Geltink (à gauche) et Minal Tijssen (à droite)

Une histoire digne d’un film !

Meena Geltink et Minal Tijssenont été abandonnées dans des orphelinats en Inde alors qu’elles étaient encore bébés.

Devenues amies, les deux femmes étaient loin d’imaginer qu’elles partageaient en réalité bien plus qu’une belle amitié.

Deux amies d’enfance séparées pendant quinze ans

Selon NBC News, Meena et Minal ont grandi dans deux familles adoptives différentes aux Pays-Bas, à seulement 160 kilomètres l’une de l’autre.

En 1996, alors qu’elles étaient adolescentes, elles se sont rencontrées lors d’un événement destiné aux enfants adoptés. D’après nos confrères, elles ont aussitôt ressenti un lien très fort.

Meena Geltink (à droite) et Minal Tijssen (à gauche)Crédit photo : REUTERS/Marta Fiorin

Elles ont décidé de rester en contact. Dans leurs échanges, elles s’appelaient affectueusement « ma sœur ». Même leurs proches étaient frappés par leur ressemblance.

Le hic ? Elles ont cessé de s’écrire pendant quinze ans.

« Pendant des années, j'ai ressenti un vide dans mon cœur », a déclaré Meena Geltink, 43 ans, mère de trois enfants, à NBC News.

La suite après cette vidéo

Elles découvrent qu’elles sont sœurs grâce à un test ADN

Après des années sans nouvelles, Meena et Minal ont finalement renoué de manière pour le moins insolite.

En avril, Minal, 44 ans, a reçu les résultats d’un test ADN MyHeritage qu’elle avait effectué. À sa plus grande surprise, Meena apparaissait comme sa sœur biologique, avec une correspondance à 100 %.

Une fois le choc passé, elle a ensuite retrouvé son amie d’enfance sur les réseaux sociaux.

« C'est comme si on avait enfin trouvé la pièce manquante d'un puzzle », a confié Meena après avoir appris que Minal était sa sœur.

Les filles se sont retrouvées le 11 août dernier aux Pays-Bas. Minal, qui vit en France avec son compagnon et leurs deux fils, n’en revient toujours pas de cette incroyable découverte.

« Nous étions amies avant d’être sœurs », a-t-elle expliqué.

Avant d’ajouter :

« Nous avons été sœurstout ce temps, mais nous ne le savions pas. Maintenant, c’est officiel ».

D’après NBC News, Meena et Minal passent désormais des heures chaque jour à discuter et à échanger des messages.

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Jenna Barabinot

Au sujet de l'auteur :

Rédactrice web passionnée avec 5 ans d'expérience et plus de 1850 articles à son actif, Jenna Barabinot assure pour Demotivateur le suivi de l'actualité Entertainment, des célébrités et des faits de société. Véritable experte de la thématique canine et de la cause animale, elle allie une plume rigoureuse à un storytelling engagé. Sa polyvalence lui permet de décrypter les tendances de la culture pop tout en traitant avec humanité les sujets de société qui font l'actualité.

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