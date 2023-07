Maillot de bain transbronzant : quels sont ses avantages et inconvénients ?

Vous êtes une adepte du bronzage ? Cette innovation devrait vous plaire ! Imaginez bronzer intégralement sans pour autant enlever votre maillot de bain… Aujourd’hui, c’est possible grâce à un tissu spécial qui laisse passer les UV. Laissez-nous vous en dire plus sur ce nouveau concept.

Crédit photo : iStock

Le maillot de bain transbronzant : pour un bronzage intégral et uniforme

Prête à faire un carton cet été et les suivants, cette innovation s’appelle le maillot de bain transbronzant. Grâce à un textile spécial, ce vêtement laisse passer les rayons UV de manière à permettre le bronzage sur l’ensemble des zones de peau recouvertes.

Le but de ce concept : obtenir un bronzage uniforme et en finir avec les démarcations sur la peau. Les adeptes sont ravies de ne plus être incommodées par ces petits défauts, notamment lors du choix des habits. Une robe dos nu, par exemple, n’offre pas un joli rendu lorsqu’apparaissent les marques de bronzage au niveau des bretelles du maillot. Avec le maillot de bain transbronzant, ce problème n’existe plus.



Un autre avantage de cette innovation : il semble que le tissu exploité sèche plus rapidement. Plus léger, il s’avère donc plus confortable qu’un maillot classique.

La protection solaire reste indispensable

Si vous envisagez de vous offrir un maillot de bain transbronzant pour les vacances, vous devez aussi connaître ses inconvénients. Parce qu’il laisse passer les rayons UV, ce tissu expose votre peau au risque de coups de soleil. Ainsi, vous devrez prévoir d’appliquer de la crème solaire sur les parties du corps recouvertes. Toujours cachées, ces zones ne sont pas préparées à bronzer, les premières expositions pourraient donc se révéler douloureuses.



Le problème, c’est que l’application d’un protecteur solaire doit être renouvelée toutes les deux ou trois heures. Or, si vous êtes sur la plage toute l’après-midi, vous n’aurez plus la possibilité de vous passer de la crème sur l’ensemble du corps…

Ce maillot est-il transparent ?

Parce que ce tissu léger laisse passer les rayons UV, vous vous demandez peut-être s’il aboutit à un maillot de bain transparent. Sec ou mouillé, les fabricants assurent que le corps reste bien caché derrière un textile opaque.

Pour en être sûre, il faudra se rapprocher des personnes qui possèdent un maillot de bain transbronzant. Si ce concept vous intéresse, recherchez les avis d’utilisatrices sur le web. À savoir que ces maillots de bain ont déjà beaucoup fait parler d’eux sur les réseaux sociaux.



Si vous souhaitez arborer un bronzage parfaitement uniforme à la fin de l’été, il ne vous reste plus qu’à expérimenter cette innovation surprenante. Mais avant de partir à la recherche du modèle idéal, sachez que vous aurez plus de choix sur Internet. Attention, vous ne pourrez pas réaliser d'essayages. Prenez donc le temps de relever vos mensurations et référez-vous au tableau des tailles fournis par les fabricants.



Et rappelez-vous, le maillot de bain transbronzant impose l’utilisation d’une crème solaire. Avec un dispositif permettant d’obtenir un bronzage parfait, il serait dommage d’obtenir des coups de soleil. À présent, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter de bonnes vacances au soleil !