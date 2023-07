Insolation : quels sont ses symptômes et comment la soigner ?

L’insolation survient après une exposition prolongée au soleil. Si on ne la voit pas venir, on subit de nombreux symptômes une fois le phénomène lancé. Quels sont-ils ? Comment les reconnaître ? Et surtout, comment réagir ?

Crédit photo : iStock

Qu’est-ce qu’une insolation ?

L’insolation se définit ainsi : l’ensemble de tous les troubles survenus après une exposition prolongée au soleil. On parle également de coup de chaleur. Et comme l’un des premiers symptômes est la montée de la température du corps, on évoque aussi un phénomène d’hyperthermie.



Celle-ci peut s’accompagner de coups de soleil plus ou moins graves. Mais le système nerveux central et certains organes peuvent également subir des dégâts. Lorsque c’est le cas, le malade doit être pris en charge rapidement car si rien n’est fait, une grosse insolation peut conduire à un décès.

Les premiers signes du coup de chaleur

Les symptômes de l’insolation sont nombreux, mais les plus courants surviennent quelques heures après l’exposition. Ils regroupent la fatigue intense, les maux de tête et une fièvre qui dépasse généralement 39.5°C.



Les personnes souffrant d’un coup de chaleur possèdent parfois des coups de soleil et présentent un visage chaud et rouge. Les yeux peuvent être douloureux tout comme la nuque qui a tendance à se raidir. On constate également des bourdonnements dans les oreilles et dans la plupart des cas, les malades ont froid et ressentent une grande soif.

Les symptômes qui révèlent une aggravation de la situation

Dans les cas les plus graves, on recense d’autres symptômes plus inquiétants parmi lesquels : une respiration rapide et saccadée, un pouls qui s’accélère, des nausées et des vomissements. L’organisme étant déshydraté, le peau ne transpire plus et devient toute sèche. On le constate notamment au niveau de la bouche et des lèvres. Enfin, les personnes les plus atteintes sont confuses et rencontrent des difficultés pour s’exprimer.



Ces symptômes émanent d'une grave insolation. Une prise en charge immédiate s’impose donc. En l’absence de soins, des convulsions et des pertes de connaissance peuvent survenir.

Dans tous les cas, une réaction s’impose

Même si la personne ne se trouve pas dans le cas d’une grave insolation, une réaction s’impose car la situation peut s’aggraver rapidement. Dès les premiers signes, il faut donc s'appliquer à faire baisser la fièvre.



Pour y parvenir, les médecins recommandent d’allonger le malade dans une pièce climatisée ou ventilée. Puis il convient de le rafraîchir avec des linges humides ou un brumisateur. Si elle en est capable, la personne souffrant d’un coup de chaleur peut prendre une douche tiède, mais pas froide pour éviter le choc thermique.



Et parce qu’une insolation s’accompagne souvent d’une déshydratation, il faut faire boire le malade de manière régulière. Dans l’idéal, un petit verre d’eau toutes les quinze minutes. Attention, l’eau ne doit pas être glacée.



Si une prise en charge immédiate s’impose en cas d’insolation, il convient de ne pas utiliser les médicaments habituellement prescrits pour faire baisser la fièvre. En effet, l’aspirine et le paracétamol se révéleront inefficaces dans le cas d’un coup de chaleur.