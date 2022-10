Rénovation énergétique : la réalité augmentée fait son entrée !

La greentech TUCOENERGIE, expert de la rénovation énergétique, a développé une application de réalité augmentée à destination de tous les Français désireux d’effectuer des travaux d’efficacité énergétique. Dans un contexte de forte hausse du coût de l’énergie, cet outil permet au client de confirmer et de concrétiser son choix de s’orienter vers des solutions d’énergie alternative.

Crédit : tucoenergie.fr

Une application pour visualiser sa future installation d’efficacité énergétique

On le sait, le digital est un levier indispensable dans le secteur de la transition énergétique, qui est plutôt en retard sur le sujet. Pour démocratiser l’accès, l’entreprise TUCOENERGIE poursuit depuis quelques années ses innovations digitales. À l’instar des réseaux sociaux avec leurs filtres, du secteur de l’aménagement avec leurs cuisines et meubles, des secteurs de l’optique et de la mode avec l’essayage virtuelle, le secteur des ENR a désormais droit à sa réalité augmentée ! L’entreprise prend de l’avance sur son marché en se positionnant comme pionnier sur cette technologie grâce à sa toute nouvelle application. Au fil des ans, les consommateurs ont évolué et changé leur mode et leur comportement d’achat en fonction des technologies récentes présentes sur le marché. Ce qui a poussé les entreprises à développer de nouvelles expériences de réalité augmentée. En proposant à ses clients cette application, TUCOENERGIE s’adapte aux consommateurs. La projection permise par l’application permet de lever un des freins à la rénovation énergétique à savoir la peur des travaux et devient donc un élément de réassurance.

Réalité augmentée : un levier vers une consommation énergétique durable

Depuis plusieurs mois, le prix de l’énergie n’a de cesse d’augmenter, obligeant le gouvernement à mettre en place un bouclier tarifaire afin de soulager les Français sur leur facture énergétique. Cette envolée des prix - expliquée par la reprise économique post-pandémie, une diminution des stocks de matières premières et par la guerre en Ukraine - nous oblige à nous orienter vers des solutions énergétiques décarbonées telles que les énergies renouvelables. La mission que s’est donnée TUCOENERGIE, celle d’accompagner les Français vers plus d’efficacité énergétique est consolidée par la réalité augmentée. En effet, celle-ci place la rénovation énergétique au cœur des foyers français. Cette technologie leur donne la possibilité d’investir virtuellement leur espace et de dimensionner librement leur produit (pompe à chaleur, chauffe-eau thermodynamique…) afin de rendre plus concret leur projet.

Une expérience client de plus en plus personnalisée pour une installation optimisée

La réalité augmentée permet d’aller encore plus loin dans la proposition d’expérience immersive et personnalisée. Muni soit d’une tablette soit d’un smartphone, le client s’approprie son projet de rénovation énergétique en quelques clics grâce à l’application de réalité augmentée. Il choisit le produit et scanne la pièce dans laquelle il souhaite l’installer. Une fois le produit positionné, l’image est enregistrée. Cet outil, disponible lors d’un parcours immersif, améliore et renforce l’expérience client. Il procure un avantage à la fois pour le client mais aussi pour l’entreprise. Si l’app permet au client de se projeter et de concrétiser son projet, elle lui évite également les mauvaises surprises. Le produit est installé à l’emplacement exact voulu par le client lors de la visite de faisabilité du projet. Ainsi, l’équipe de travaux réalise l’installation de manière conforme à ce que le client a visualisé sur l’application. Les différentes informations sur la réalisation des travaux de rénovation énergétique sont facilement transmises entre les parties prenantes du projet afin d’obtenir une installation efficace et fidèle aux attentes du client.

La réalité augmentée pour accélérer la rénovation énergétique du résidentiel

En France, selon l’Observatoire national de la rénovation énergétique (ONRE), on compte 7,2 millions de passoires énergétiques. TUCOENERGIE innove et développe des outils digitaux tels que l’application de réalité augmentée pour démocratiser la rénovation énergétique et toucher le maximum de foyers. Grâce à la projection, le client concrétise tel qu’il l’a visualisé, son projet de rénovation énergétique. La réalité augmentée est devenue un incontournable dans le processus de prise de décision d’achat. Selon une étude menée par Snapchat en collaboration avec Publicis Exchange Media, la réalité augmentée est un déclencheur d’achat en particulier pour la décoration intérieure (73%) et la démonstration de produits (70%). Lorsqu’une marque intègre la réalité augmentée à sa stratégie marketing, elle influe positivement sur la décision d’achat du client. Il est deux fois plus susceptible d’effectuer un achat. La réalité augmentée est donc en plein boom et représente un véritable avantage concurrentiel. Toujours selon cette même étude, « les consommateurs attendent en permanence des expériences plus personnalisées et plus engageantes qui leur permettent d'interagir avec leurs marques préférées. Les entreprises qui adopteront cette tendance maintenant deviendront des acteurs dominants dans leur secteur. Celles qui ne le feront pas, se laisseront distancer par leurs concurrents". Avec cette application, TUCOENERGIE espère convertir le plus grand nombre de Français à la rénovation énergétique et agir positivement sur le parc immobilier résidentiel de la France. Deuxième secteur le plus émetteur de CO2 le secteur du bâtiment est responsable de 26% des émissions en France. Si l’on veut atteindre la neutralité carbone d’ici 2050, il est donc urgent d’accélérer la rénovation thermique des bâtiments. La réalité augmentée se présente donc comme un moyen efficace pour accélérer la transition énergétique des logements.