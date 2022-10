Voici l'appareil qu'il faut absolument régler pour faire baisser votre facture d'énergie

Comme tout le monde, vous faites sans doute partie de ceux qui cherchent en permanence à faire baisser leur facture. Et avec la crise énergétique que nous traversons actuellement, il serait de bon augure de réussir ce pari.

Crédit : Pravinrus Khumpangtip

Heureusement, il existe de nombreuses astuces pour payer moins cher à la fin du mois, comme débrancher les appareils que vous utilisez de manière occasionnelle et qui ne nécessitent pas un branchement en continu. On pense notamment à la cafetière, la bouilloire, le sèche-cheveux, le rasoir électrique, la brosse à dents électrique ou encore l’aspirateur-balai. Au-delà de ces exemples, une solution permet de faire chuter drastiquement vos frais d’énergie.

Programmer son chauffe-eau

Crédit : VladimirGerasimov / iStock

En effet, cette dernière consiste à paramétrer un appareil qui est considéré comme extrêmement énergivore : le chauffe-eau. Et pour cause, il consomme en moyenne 800 kWh, ce qui en fait l’un de premier poste du foyer selon le fournisseur Engie. La bonne nouvelle, c’est qu’il possible de programmer l’utilisation du chauffe-eau lors des heures creuses. Pour les connaître, rapprochez-vous de l’équipe municipale de votre commune car elles varient selon les lieux d’habitation.

Enfin, en dehors des réglages possibles directement sur le chauffe-eau, il peut également être judicieux de faire attention à la quantité d’eau chaude que l’on utilise. Eh oui, le meilleur moyen de payer moins cher reste encore de limiter sa consommation. Pour cela, pensez à privilégier les douches rapides par rapport aux bains.