Rentrée décalée : prendre le temps de se préparer pour mieux réussir

Découvrez les avantages d'une rentrée décalée.

Entamer un cursus d'études supérieures dans une école ou un institut universitaire en janvier est possible depuis plusieurs années. Cette option présente des atouts et concerne des formations très variées. Ces dernières ont la même valeur certifiante que les connaissances acquises dans le cadre d'une année d'enseignement classique.

La rentrée décalée : pour qui ?

Ce système flexible s'adapte à diverses situations. Pour bon nombre d'étudiants déçus par un cursus débuté en octobre, la rentrée décalée constitue une bifurcation sur mesure. Après quelques semaines ou mois dans une filière non conforme à leurs attentes, ils peuvent rebondir pour mieux réussir. Ce changement de cap s'effectue sans perdre une année complète. La rentrée décalée n'est pas forcément une formule de second recours, mais parfois un premier choix préféré à d'autres. Quelle qu'en soit la raison, il faut tout de même anticiper son inscription dans l'établissement souhaité. L'admission pour suivre le cursus a lieu entre novembre et janvier.

Quels sont les établissements concernés ?

Certaines universités mais surtout des écoles comme MBA ESG encadrent des formations de grande qualité avec une rentrée décalée. Depuis plus de 37 ans, cette école propose pas moins de 20 formations qui ouvrent la voie vers des carrières à succès. Ces Masters of Business Administration figurent au RNCP (répertoire national des certifications professionnelles) niveau 7 et sont donc reconnus par l'État. Ces diplômes font partie des titres bac+5 qui confirment une formation solide. Ils sont cependant accessibles sans utiliser la plateforme Mon Master. Outre les étudiants, les personnes en reconversion peuvent y prétendre, sous condition de remplir les critères requis.

Comment faire sa rentrée décalée ?

Les écoles et instituts qui proposent une rentrée décalée organisent des sessions d'admissibilité. Elles sont parfois ouvertes aux candidats qui souhaitent étudier tout en se formant en entreprise. Un étudiant désireux de préparer un MBA en alternance peut se renseigner ici. Ce cadre d'enseignement permet une professionnalisation plus rapide, dans le secteur d'activité choisi. Un suivi sur mesure facilite l'insertion sur le marché de l'emploi. La formation antérieure, ainsi que le projet de carrière comptent dans la sélection. Le dépôt du dossier de candidature peut précéder un entretien afin de recueillir des renseignements complémentaires. Cette étape est déterminante pour faire éventuellement sa rentrée décalée en janvier.

Une rentrée planifiée avec soin

Si vous souhaitez abandonner en automne un cursus qui vous déplaît, ne tardez pas à réagir. Pour être sûr que c'est la bonne solution, identifiez les raisons qui vous incitent à changer de cap. Il ne s'agit pas de faire un constat d'échec, mais plutôt de redéfinir votre projet et de trouver votre voie. Si nécessaire, vous pouvez contacter un responsable pédagogique de l'établissement qui vous intéresse afin de vous renseigner. À l'écoute de vos interrogations, cette personne vous informe avant toute candidature officielle. Une telle démarche vous évite de postuler dans une école inadéquate pour votre rentrée décalée.

Une disparité dans le rythme ?

Une rentrée décalée n'est pas synonyme de précipitation au niveau des enseignements. Ce contexte incite bien sûr à conjuguer intensité des cours et efficacité. Les étudiants assimilent en peu de mois ce que d'autres apprennent en davantage de temps. Cette compression du programme est cependant prévue et organisée. Par conséquent, les inscrits ne ressentent aucun retard à rattraper suite à leur rentrée décalée. Les effectifs étant moins nombreux en cours, ils bénéficient même d'un accompagnement plus personnalisé de la part des enseignants. En s'impliquant de leur côté, les futurs diplômés suivent très bien le rythme.