Saurez-vous résoudre cette énigme mathématique réputée redoutable ?

Voici une énigme mathématique réputée difficile. Saurez-vous trouver la solution ?

Si vous êtes un as des mathématiques, que la plupart des équations n'ont plus de secret pour vous et que vous cherchez enfin un challenge à la hauteur de votre génie, nous avons peut-être trouvé ce qu'il vous faut.

Pour tester vos aptitudes et votre logique, on vous propose en effet de vous pencher sur une énigme réputée difficile et qui a déjà donné des maux de tête aux nombreux courageux qui ont essayé de la résoudre.

Parviendrez-vous à résoudre cette énigme ?

Avant de commencer, assurez-vous d'être dans un endroit calme où rien ne pourra vous distraire car cette énigme, qui fait appel à la logique et aux mathématiques, n'est pas évidente et le cheminement vers sa solution peut être long et tortueux.

Gardez de quoi écrire à porter de main car il n'est pas impossible que votre cerveau s'embrouille au fur et à mesure.

Maintenant que vous êtes prêt, regardez l'image ci-dessous et essayer de trouver la réponse à la question posée :

Voici la réponse :

Procédons par étapes avec d'abord la première ligne : si un épi de maïs multiplié par un autre épi, que l'on multiplie encore par un troisième donne 27, alors un épi est égal à 3 puisque 3 x 3 x 3 = 27. Ensuite sur la deuxième ligne : si un épi additionné à un brin d'herbe, que l'on multiplie ensuite par deux autres brins donne 11, alors un brin équivaut à 2 puisque 3 + 2 x 2 x 2 = 11. Enfin sur la troisième ligne : si un brin multiplié par un épi puis multiplié par une feuille donne 36, alors une feuille correspond au chiffre 6 puisque 2 x 3 x 6 : 36.

Donc (3 x 3 - 2) x 6 = 7 x 6 puisque les opérations entre parenthèses sont prioritaires et s'effectuent toujours en premier. La réponse finale est donc 7 x 6 = 42

Si vous l'avez trouvée du premier coup, un grand bravo, vos compétences dépassent les nôtres et votre esprit logique est remarquable. S'il vous a fallu un peu plus de temps et plusieurs essais, on vous tire également notre chapeau car ce n'est vraiment pas évident.

Si à l'inverse, vous n'avez pas réussi à trouver la solution, n'allez surtout pas tirer de conclusion hâtive et négative. Dîtes-vous d'abord que vous n'êtes pas seul à avoir échoué. Ensuite, cela ne signifie pas que vous êtes moins intelligent que les autres. Au contraire, cela démontre que vous possédez une logique différente mais tout aussi pertinente car elle vous aidera dans d'autres domaines que les mathématiques.