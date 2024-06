Les Français dépensent 65 euros par mois en abonnements, selon une étude

Selon une étude intitulée “La Guerre des Abonnements”, les Français dépensent en moyenne près de 65 euros par mois en abonnements, soit 780 euros par an.

L’été sera sportif ! Avec l’Euro 2024 et les Jeux Olympiques de Paris, on ne risque pas de s’ennuyer ! Au milieu de cette agitation se pose toujours la même question : où regarder ces événements pour ne rien rater ? Et bien souvent, les droits télé des événements sportifs sont dispersés entre plusieurs chaînes et services de streaming, comme tout au long de la saison.

Ainsi, il est souvent d’usage de souscrire à plusieurs abonnements pour pouvoir tout regarder, sans oublier les différentes plateformes de streaming vidéo pour les contenus de divertissement comme les séries télé et les films. Mis bout à bout, ça fait beaucoup !

Et on y voit désormais plus clair grâce à une étude intitulée “La Guerre des Abonnements”, réalisée par 3Gem pour le compte de Bango, une société qui propose de regrouper les abonnements. Selon cette étude, menée en France, au Royaume-Uni, en Espagne, en Italie et en Allemagne, les Français souscrivent en moyenne à 3 abonnements par personne, dépensant environ 65 euros par mois, soit 780 euros par an.

Avec l’Euro 2024 et les Jeux Olympiques, 24% des Français pensent même à souscrire à de nouveaux services pour suivre ces compétitions, contre 20% dans la moyenne européenne. La France fait d’ailleurs partie des pays les plus dépensiers par an devant l’Espagne (720 euros), l’Allemagne (684 euros) et l’Italie (600 euros). Seul le Royaume-Uni est au-dessus avec 814 euros par an.

Les Français favorables à une application tout-en-un

Mais comment les Français vivent-ils cette pluralité de services d’abonnement ? Selon l’étude, 66% d’entre eux estiment qu’il existe trop de services d’abonnement tandis que 60% admettent ne pas pouvoir se permettre de souscrire à tous les abonnements qu’ils souhaitent.

Par ailleurs, 33% des Français disent payer pour un service qu’ils utilisaient auparavant gratuitement avant que des mesures contre le partage de mots de passe ne soient mises en place. 22% disent aussi avoir consommé du contenu piraté en raison du manque d’options tout-en-un, ce qui est plus que dans tout autre pays européen.

Comme solution face à ces problématiques, 57% des Français souhaitent une application unique afin de gérer leur services d’abonnements au même endroit, ce qui rentre en phase avec l’activité commanditaire de l’étude. 45% des Français préféreraient d’ailleurs que leur fournisseur de téléphonie mobile ou d’internet propose cette solution. En outre, ils se disent même prêts à payer en moyenne 20 euros de plus par mois pour un service tout-en-un. Si cette possibilité vous intéresse, rendez-vous sur le site de Bango.