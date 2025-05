Le «meilleur film de la décennie» disponible gratuitement sur cette plateforme qui fait de l'ombre à Netflix

Depuis plusieurs années, un nouvel acteur du streaming vidéo prend de plus en place, faisant de l’ombre aux plus gros comme Netflix. Si sa gratuité est un véritable atout, ce n’est rien comparé à son catalogue, qui s’est enrichi d’un film multiplement récompensé aux Oscars.

Sur le marché du streaming vidéo, certaines plateformes arrivent à se démarquer dans l’ombre des plus gros, à l’instar de ce service américain nommé Tubi, appartenant à la Fox, qui a le mérite d’être totalement gratuit. Lancée en 2014, cette plateforme entièrement gratuite a été rachetée pour 440 millions de dollars par la Fox Corporation en 2020. L’année dernière, elle a revendiqué 97 millions d’utilisateurs actifs mensuels et plus de 10 milliards d’heures de contenus visionnés. Selon Lachlan Murdoch, PDG de FOX, Tubi devrait franchir le cap du milliard de dollars de revenus pour l’année 2025.

Le succès de Tubi s’explique non seulement par sa gratuité, mais aussi par son catalogue impressionnant de 275 000 films et épisodes de séries, agrémenté de plus de 300 productions originales.

Crédit photo : Tubi

L'offre gratuite de Tubi s'est enrichie de titres importants au cours des derniers mois, créant ainsi une liste d'options de streaming plus importantes que jamais. En effet, la plateforme américaine vient d'ajouter un récent lauréat du meilleur film, et l'un des films les plus appréciés sortis depuis des années.

Un catalogue ultra riche sur une plateforme gratuite

Le film en question n'est autre que Everything Everywhere All at Once, qui a remporté le plus grand prix d'Hollywood il y a tout juste deux ans.

Everything Everywhere All at Once de The Daniels est un voyage trippant et émotionnel à travers le multivers, suivant les trois membres d'une famille qui se retrouvent à un carrefour de leur vie. Outre le prix du meilleur film aux Oscars, le film a remporté six autres statuettes, dont des prix d'interprétation pour Michelle Yeoh, Ke Huy Quan et Jamie Lee Curtis.

Parmi les autres films prestigieux ajoutés récemment dans le catalogue Tubi, on peut noter la présence de grands classiques du cinéma : Les Goonies, Dune (1984), Interstellar, La planète des singes (1968) ou encore Le bon, la brute et le truand.

Grâce à ce catalogue incroyablement riche, Tubi se paye donc une belle part du lion, en étant la plateforme de streaming gratuit numéro 1 aux États-Unis. En revanche, impossible d’avoir accès à Tubi depuis la France, à moins d'avoir un VPN qui vous permet de contourner la localisation géographique de votre adresse IP.