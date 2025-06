68% des Français ne savent pas se brosser les dents correctement, selon une étude

Lavez-vous bien vos dents chaque jour, de la bonne façon et assez longtemps ? Selon un sondage, moins d’un Français sur trois se laverait correctement les dents.

Le lavage de dents est un geste essentiel que nous devons réaliser au moins deux fois par jour, voire trois. S’il est recommandé de se laver les dents après le repas, attention cependant à cette mauvaise habitude déconseillée par les dentistes. Le lavage de dents est indispensable pour éliminer les résidus alimentaires et prévenir l’apparition de caries et de tartre.

Crédit photo : iStock

En plus de se brosser régulièrement les dents, il faut également faire attention à la façon dont nous les brossons. Le lavage doit durer au moins deux minutes et il existe une technique importante à respecter : plutôt que de frotter ses dents, il faut effectuer des rotations en allant de la gencive à la dent. Cependant, ces recommandations sont très peu suivies par les Français, selon un baromètre publié ce jeudi 26 juin et réalisé par la société Haleon et l’Union française pour la santé bucco-dentaire.

Les Français négligent leurs dents

Selon le sondage, moins d’un Français sur trois se brosse les dents correctement. À peine 32% des Français “se brossent correctement les dents, à savoir deux fois par jour et plus de deux minutes à chaque brossage”.

“Je pense que la plupart des gens se brossent les dents mais n’y passent pas le temps nécessaire pour que ce soit efficace. Souvent, ils se brossent les dents mais ils ne savent pas comment bien le faire. Se brosser les dents, c’est un soin et cela nécessite parfois un apprentissage par des spécialistes. Certains ont tendance à frotter fort et vite alors qu’il faut frotter longtemps et doucement. Si nous faisons un brossage de qualité matin et soir, qui va durer 2 minutes, ce sera déjà très bien. Il vaut mieux se brosser deux fois par jour plutôt que trois fois par jour avec un résultat qui ne serait pas à la hauteur en bâclant le temps de brossage”, a expliqué Carole Boubli, chirurgien dentiste, à BFMTV.

Crédit photo : iStock

En plus de cela, l’étude démontre que la plupart des Français ne vont pas assez souvent chez le dentiste. Ils prennent généralement rendez-vous quand ils ont un problème, et non en prévention. Selon le baromètre, un Français sur trois ne va pas chez le dentiste tous les ans et 46% “ne voient pas l’intérêt” de prendre rendez-vous s’il n’y a pas de problème.

Pour avoir une bonne hygiène dentaire, il est recommandé d’aller chez le dentiste au moins une fois par an et de se laver correctement les dents. Dans le cas contraire, nous pouvons avoir du tartre, des caries, une mauvaise haleine ainsi que des maladies parodontales qui peuvent avoir des répercussions sur le reste du corps et générer par exemple des problèmes cardiaques.