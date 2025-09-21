Un chiot attend dans un champ inondé, sans savoir que son maître ne reviendra jamais

Par ·

Le chiot abandonné

Au Texas, les membres d’un refuge ont découvert un chien trempé, qui attendait le retour de son maître dans un champ inondé. Malheureusement, le petit animal a été abandonné, sans savoir que sa famille ne reviendrait jamais le chercher.

Les chiens sont des animaux très fidèles, à tel point qu’ils peuvent attendre le retour de leur maître pendant des années. C’est notamment le cas de Hachiko, un chien très célèbre au Japon qui a attendu le retour de son maître devant une gare pendant près de 10 ans, sans savoir que ce dernier était décédé. C’est également ce qu'a vécu cet autre chien qui, plus d’un an et demi après la mort de son maître, ne voulait pas quitter le lieu du drame.

Malheureusement, il arrive aussi que certains chiens sont volontairement abandonnés par leur famille. C’est ce qu’a vécu un chiot, qui a attendu le retour de son maître dans un champ inondé, sans savoir qu’il ne reviendrait jamais.

Un chiot triste et abandonné

L’été dernier, le refuge Dallas Dog Rescue Rehab Reform a reçu un appel concernant un chiot abandonné sur un terrain de baseball inondé, dans le sud du Texas. Quand les membres du refuge sont arrivés sur place, ils ont vu le petit chiot qui attendait sagement devant un grillage, sous la pluie.

“Il était là, tempé, transi de peur. Il attendait. Il n’a jamais essayé de s’enfuir, il n’a jamais aboyé. Il est resté immobile, comme s’il croyait que quelqu’un allait revenir”, a expliqué le refuge sur son site internet.

Un chiotCrédit photo : Dallas Dog - Rescue.Rehab.Reform / Facebook

Malheureusement, ce chiot a été abandonné et il attendait que sa famille revienne le chercher. Quand il est arrivé au refuge, le chiot était dans un état lamentable. Il était affamé, faible et couvert d’une centaine de tiques. Il a reçu tous les soins nécessaires et au bout de quelques semaines, le chiot était métamorphosé. En effet, il est passé d’un chien triste et mal en point à une boule de poils joyeuse et aimante.

Le chiotCrédit photo : @dallas_dogrrr / Instagram

Finalement, le chiot a été adopté par un couple peu de temps après son arrivée au refuge. Il vit désormais au sein d’un foyer chaleureux qui le comble d’amour.

Source : Dallas Dog Rescue Rehab Reform
Suivez nous sur Google News
Abandon
La banque, un métier d'avenir ! Renseignez-vous ici !

author-avatar

Au sujet de l'auteur :

Arrivée tout droit de l’université, Lisa a fait ses premiers pas dans la rédaction web à Demotivateur. Armée de ses mots, elle aspire avant tout à partager des informations pour sensibiliser aux sujets qui lui tiennent à cœur, comme les enjeux environnementaux et la cause animale. En plus de son goût pour la musique, la gastronomie et le cinéma, Lisa a un petit plaisir caché pour l’astrologie.

À lire aussi
Des chiens derrière une grille
La SPA publie une enquête terrifiante sur les abandons d'animaux en France, les résultats sont alarmants
Des chats derrière une grille
Cet été, la SPA a recueilli 14% d'animaux de plus que l'été dernier, une situation alarmante
Un enfant seul à l'aéroport
Le passeport de leur enfant de 10 ans est expiré, ils décident de... l'abandonner à l'aéroport pour prendre leur avion
Le chien Rogger
Elle abandonne son chien avec une muselière et un collier étrangleur et risque une lourde peine
Les chiots abandonnés
Ils s'aventurent dans une maison insalubre pour sauver une chienne, mais font une incroyable découverte