Une nouvelle espèce de poisson « adorable » découverte par des scientifiques dans les profondeurs de l'océan

Poisson-escargot rose

Cette nouvelle espèce de poisson à l’apparence rose semble tout droit sortie d’un dessin animé. Elle prouve encore une fois que l’océan n’a pas révélé tous ses secrets sur les écosystèmes qu’il renferme.

C’est à 3048 mètres de profondeur, au large des côtes californiennes, que trois espèces de poissons-escargots ont été observées par les scientifiques lors d'une expédition menée par l'Institut de recherche de l'Aquarium de la baie de Monterey, rapporte le New York Times.

Les détails sur cette nouvelle espèce de poisson ont été publiés fin août dans la revue Ichthyology & Herpetology. Les trois nouvelles espèces décrites dans l’étude sont : le poisson-escargot rugueux (Careproctus colliculi), le poisson-escargot sombre (C. yanceyi) et le poisson-escargot lisse (Paraliparis em).

Si les deux dernières espèces mentionnées sont noires, le poisson-escargot rugueux présente une apparence rose. « C’est assez adorable », admet Mackenzie Gerringer, biologiste marin à l’Université d’État de New York, à Geneseo. Cela contraste en effet avec l’apparence souvent effrayante des créatures vivant dans les profondeurs de l’océan.

Un poisson présentant une grosse tête et un corps élancé

Poisson-escargot roseCrédit photo : MBARI

Les trois nouvelles espèces découvertes par les scientifiques viennent donc s’ajouter à la liste des 400 espèces de poissons-escargots connues dans le monde.

Ces poissons se caractérisent par leur grosse tête et leur corps élancé. Ils peuvent adopter plusieurs méthodes de survie comme s’accrocher à des animaux plus gros grâce aux ventouses situées sur leur abdomen. Ou bien s’enrouler comme un escargot pour s’accrocher aux rochers.

Coupes et dessin de poissons-escargotsCrédit photo : MBARI

Même s’ils font partie de la même famille, Liparidae, les poissons-escargots noirs restent néanmoins différents sur plusieurs aspects, explique Mackenzie Gerringer :

« En observant les spécimens de plus près, j'ai été stupéfaite de constater à quel point ces deux individus étaient différents. Ils étaient très différents, tant sur le plan morphologique que génétique. »

Certaines espèces de poissons-escargots vivent dans des eaux peu profondes, tandis que d’autres peuvent vivre dans des profondeurs plus importantes. Ceci pourrait expliquer les différences qui existent entre des poissons de la même espèce. Cette découverte montre également que les profondeurs marines recèlent encore de nombreux secrets sur les créatures qui y vivent. La science a encore beaucoup à explorer.

