« Y'a écrit ‘retirer carte'. Je fais quoi ? » : les caissières partagent les pires phrases des clients au supermarché

Il n’y a pas que les professeurs qui découvrent des perles dignes d’être partagées dans les copies de leurs élèves. Les caissières aussi assistent à tout un tas de remarques cocasses dans les supermarchés.

Des caissières racontent les meilleures perles des clients sur les réseaux sociaux

Les caissières sont en première ligne lorsqu’il s’agit d’interagir avec les clients de supermarchés. Ignorées, insultées ou saluées, celles que l’on surnomme aussi les hôtesses de caisses en voient chaque jour de toutes les couleurs.

Pour autant, et même si parfois ce n’est pas facile pour elles, les caissières ne manquent pas d’humour. Ainsi, elles sont nombreuses à partager leurs meilleures perles, un peu comme les correcteurs du BAC. C’est sur le compte Facebook, Les perles des clients, qu’elles racontent les phrases les plus étonnantes, évidentes ou déplacées qu’elles ont entendues.

Les caissières naviguent entre des remarques anodines et d’autres gênantes

Crédit photo : gorodenkoff/ iStock

Parfois, écrire ne suffit pas. Des caissières et des caissiers racontent ainsi qu’à la fin de leur service, le panneau « caisse fermée » s’allume pour signaler aux clients qu’ils ne peuvent pas emprunter cette caisse. Pourtant, cela ne les empêchent pas de demander au responsable de la caisse « C'est fermé ? ». les casiers se retrouvent ainsi à devoir confirmer ce qui est écrit…

Dans d’autres cas, les caissières se retrouvent confrontées à la même situation au moment du paiement, comme l’explique l’une d’elles :

« Une des questions qui revient vraiment très/trop souvent quasiment une fois par jour, souvent quand le client met sa carte bleue trop tôt ou que la carte est muette... "Y'a écrit ‘retirer carte’. Je fais quoi ?” » Réponse : « Bah vous la retirez », écrit-elle.

À l’inverse, il y a les clients trop insistants, ceux qui draguent les caissières avec une phrase toute trouvée : « Je vais prendre le ticket, et je prendrais bien votre numéro aussi », se rappelle une caissière qui raconte son anecdote sur X. Cette dernière prévient que cette méthode n’a jamais fonctionné. Dès lors, les clients sont priés de s’abstenir.

Crédit photo : dusanpetkovic/ iStock

Ou bien les clients qui suggèrent que tous les produits qu’ils achètent sont gratuits : « J’ai pas vu le prix, ça doit être gratuit » ou encore « Bonjour, sur les 2 produits il y en a un gratuit, je peux prendre que celui qui est gratuit ? » Sauf que les supermarchés ne fonctionnent pas comme ça.

Heureusement, la plupart des remarques restent anodines et inoffensives. Elles permettent au moins aux caissières de s’en amuser et de faire partager leur quotidien sur les réseaux sociaux.