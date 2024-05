Test visuel : saurez-vous trouver le seul chiffre intrus qui s'est glissé parmi les nombreux 7 ?

Amateurs de puzzles et d’énigmes en tous genres, vous pouvez faire travailler vos neurones avec ce nouveau jeu où il faut repérer le chiffre intrus en quelques secondes !

Envie d’aiguiser votre acuité visuelle et votre capacité à repérer les moindres détails ? Si vous aimez les énigmes logiques qui vous font vous creuser la tête, ce défi optique retiendra certainement votre attention ! Votre mission ? Repérez le chiffre 9 caché parmi une mer de 7 en moins de douze secondes.

Ce test visuel mettra à rude épreuve votre concentration et votre mémoire. Ne vous laissez pas tromper par son apparente simplicité. Vous aurez besoin d’une concentration précise et de réflexes rapides pour relever ce défi. Prêt à plonger ? Si tel est le cas, examinez attentivement l’image ci-dessus et trouvez cet insaisissable 9 en moins de 12 secondes.

Crédit photo : iStock

Rien de vieux, que du 9 !

Les puzzles sont un excellent carburant pour le cerveau car ils stimulent la pensée cognitive et vous encouragent à tracer votre propre chemin. Attention toutefois à ne pas vous fatiguer les yeux ! Même si nous savons qu’un compte à rebours peut rendre le défi plus excitant, c’est tout l’intérêt de l’exercice. Examinez attentivement l'image et essayez de trouver la solution en quelques secondes seulement. À vos marques, prêts, partez : 1, 2, 3…

Vous l’avez trouvé ? Voici la réponse de l’énigme ci-dessous !

Le numéro 9 est situé en bas à droite de l’image. Il s’agit de la troisième boule en partant de la droite et de la deuxième en partant du bas. Si vous l’avez trouvé en quelques secondes, bravo à vous !