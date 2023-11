On parie que vous n'arriverez pas à repérer les 3 différences entre ces images en moins de 12 secondes

Envie d’un challenge ? Si vous parvenez à trouver les 3 différences sur ces prochaines images, votre vue est digne d’un lynx !

Vous connaissez sûrement l’expression “avoir un œil de lynx” ? Et vous avez peut-être la capacité à la mettre en application. Comme le rapporte Ouest-France, qui a mis en avant un petit “challenge”, il suffirait d’identifier les trois différences présentes sur les clichés ci-dessous en moins de 12 secondes, pour avoir une vue digne d’un tireur d’élite ou d’un pilote d’avion.

Dans ces images ci-dessous, on découvre un petit garçon, au bord d'une rivière, en train de pêcher. Et vous allez voir, que les différences sont très difficiles à trouver ! D’ailleurs, les jeux de différences sont réputés pour faire fonctionner la mémoire et la faire travailler, tout en stimulant certaines zones cognitives de son cerveau. Alors que côté rédac’, on en a trouvé qu’une en 30 secondes, on espère que vous avez réalisé un meilleur score.



Crédit : Ouest-France

Envie d’avoir la réponse ?

Comme le rapporte Ouest-France, les différences étaient très discrètes. Ainsi, il fallait repérer le manque d’une écaille de poisson, le manque d’une poche sur la salopette du pêcheur et l’oubli d’un nuage dans le ciel. On vous l’accorde, cet exercice est loin d’être facile, mais permet de stimuler le cerveau. Il ne vous reste plus qu’à vous entraîner !

Alors, vous avez aimé ?

Crédit : Ouest-France