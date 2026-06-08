« Sortez les armes » : des enfants de 3 à 5 ans, grimés en militaires avec de faux pistolets, la vidéo choquante fait scandale

Des images « choquantes », sur lesquelles on aperçoit des enfants déguisés en soldats lors d'un spectacle de maternelle, suscitent le scandale.

La polémique enfle !

Une vidéo montrant des enfants déguisés en militaires et portant des armes factices, dans une école maternelle, a provoqué l'indignation générale ce samedi 6 juin. Face à l'ampleur du scandale, le ministre de l'Éducation nationale a fustigé des images « choquantes » et réclamé que toute la lumière soit faite sur cet incident.

ALERTE🚨



MONTREUIL : Une école maternelle met en scène, lors du spectacle de fin d’année, des enfants vêtus de tenues militaires, portant des bandeaux sur le front et tenant des armes factices. Ils chantent :« Sortez les armes, sortez les armes, chargez ! »@education_gouv ⬇️ pic.twitter.com/9uGKqf8NUp — Jugé Coupable (@JCoupable) June 6, 2026

Des enfants déguisés en soldats armés dans un spectacle de maternelle

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La scène a eu lieu à l'occasion d'un spectacle de fin d'année organisé dans l'école maternelle de Nanteuil, située dans la commune de Montreuil (Seine-Saint-Denis).

Les images de la vidéo montrent notamment six jeunes enfants grimés en militaires et portant des t-shirts couleur treillis. Munis de bandeaux sur le front et arborant des lunettes de soleil, ces élèves âgés de 3 à 5 ans portent également des pistolets en plastique et dansent sur un morceau de rap du groupe « Triangle des Bermudes » aux paroles évocatrices : « Sortez les armes, sortez les armes, chargez ! ».

La suite après cette vidéo

Filmé vraisemblablement par un parent d'élève, cet extrait de 47 secondes a largement été diffusé sur les réseaux sociaux, provoquant l'émoi des internautes.

Au lendemain de la diffusion de la vidéo, le ministre de l’Éducation nationale Édouard Geffray a immédiatement réagi sur X, dénonçant des images « choquantes », « où de très jeunes enfants apparaissent en tenue militaire et arme à la main ».

Les images du « spectacle », diffusées sur les réseaux sociaux, où de très jeunes enfants apparaissent en tenue militaire et arme à la main, sont choquantes.



J’ai demandé au recteur de l’académie de Créteil d’établir sans délai les conditions dans lesquelles cet événement a été… — Édouard Geffray (@EdouardGeffray) June 7, 2026

Selon nos confrères du Parisien, cette scène se serait déroulée « sur le temps scolaire » lors d'un spectacle consacré au thème de la guerre et de la paix. Un membre de l'équipe pédagogique aurait confié au quotidien que « les enfants auraient ensuite retiré les tenues couleur treillis pour dévoiler des tee-shirts blancs » sur lesquels était inscrit le slogan « Peace and Love ».

Suite à la divulgation de ces images, Édouard Geffray a « demandé au recteur de l’académie de Créteil d’établir sans délai les conditions dans lesquelles cet événement a été organisé ».

Et le ministre d'avertir : « Si des manquements sont avérés, ils seront sanctionnés ».