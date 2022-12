Elle ne peut pas assister au spectacle de ses enfants à cause de ses... tatouages au visage !

Au Royaume-Uni, une mère de famille a affirmé avoir été contrainte de regarder le spectacle de Noël de ses enfants par la fenêtre de l’école à cause de ses tatouages au visage.

Melissa Sloan est une mère de famille originaire du Pays de Galles, au Royaume-Uni. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la quadragénaire ne passe pas inaperçue dans la rue. La raison ? Son visage est recouvert de tatouages.

Privée de spectacle de l’école à cause de ses tatouages

Récemment, cette dernière a pointé du doigt la discrimination dont elle est victime après avoir été contrainte de regarder le spectacle de Noël de ses deux enfants par la fenêtre de l’école.

Celle qui est surnommée «la maman accro aux tatouages» a fait part de sa colère dans les colonnes du tabloïd britannique Daily Star.

«Pas de fêtes de Noël et quand je vais à l'école de mes enfants, je ne suis pas invitée. Ils m'ont dit une fois d'aller dans le jardin arrière et de regarder par la fenêtre de la classe. Les professeurs m'ont dit de faire ça, c'est pour ça que je ne vais pas à la pièce de théâtre de l’école», a indiqué Melissa au site d’information.

Toujours selon ses dires, elle n’a pas pu se rendre à l’intérieur à cause de son apparence physique. Face à cette situation, c’est son compagnon qui a assisté à l’événement sans elle : «Il va ce soir à la fête des enfants, car je ne peux pas y aller, je ne suis pas désirée. Je suis tellement jalouse de ne pas pouvoir y aller (…) car je sais comment ils (les enseignants et les parents) me traitent», a-t-elle confié.

Depuis, Melissa se bat pour balayer les préjugés autour de son style, mais le chemin est encore long puisqu’elle reçoit fréquemment des critiques et autres insultes.