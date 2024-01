Même par -4 degrés, ces élèves de maternelle ont école dans la forêt et ils adorent ça

En Belgique, les enfants de cette école maternelle font classe tous les matins… dans la forêt. Et ce, même si les températures sont négatives à l’extérieur.

Quand vous étiez enfant, n’avez-vous jamais eu envie de faire cours à l’extérieur ? C’est ce que font les enfants de l’école maternelle de Saint-Vaast, en Belgique, tous les matins. Quand ils arrivent à l’école, ces élèves ne rejoignent pas une classe chauffée puisqu’ils se rendent directement en forêt, et ce même en plein hiver quand les températures sont négatives.

Les enfants sont bien équipés pour supporter le froid. Pour être au chaud, ils mettent plusieurs couches de vêtements et restent actifs pendant la classe.

“Ils ne souffrent absolument pas de la température. Le point faible, c’est les mains et c’est pour cela que l’on demande des chauffe-mains et deux paires de gants. Les enfants, ils sortent, ils s’endurcissent, ils s’immunisent… Pour leur santé, ils se développent naturellement et ils sont beaucoup plus résistants et beaucoup plus robustes”, a expliqué Marie-Laurence, institutrice de l’école.

Les enfants ont cours dehors

Chaque matin, pendant 2h30, les élèves de maternelle profitent de la nature. Ils jouent, apprennent, grimpent dans les arbres et font des constructions avec les feuilles mortes. En plus d’apprendre le programme scolaire, ils acquièrent des connaissances sur la nature et le monde qui les entoure.

Les élèves sortent tous les matins, sauf les jours où il est interdit de fréquenter les parcs pour des raisons de sécurité. Le 9 janvier dernier, les températures ont chuté jusqu'à - 4 degrés et le gel était présent : l’occasion pour les enfants d’en apprendre davantage sur les différents états de l’eau.