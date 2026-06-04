Soumis à un test d'orthographe, le ministre de l'Éducation ne sait pas écrire «accueil» et «dilemme»

Le ministre de l'Éducation nationale s'est distingué de la pire des manières à l'occasion d'un test improvisé d'orthographe, à la télévision. Explications.

La scène aurait pu être drôle si le sujet n'était pas si préoccupant dans le pays.

Soumis à un test d'orthographe improvisé lors d'une émission télévisée, le ministre de l'Éducation nationale Édouard Geffray n'a pas été capable d'écrire correctement deux mots, pourtant simples. S'il s'est tout de même repris par la suite en écrivant parfaitement un autre mot, bien plus difficile, l'intéressé ne sort toutefois pas grandi de cet exercice, d'autant qu'il avait récemment réclamé davantage de fermeté quant au niveau de français exigé au baccalauréat.

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Le ministre de l'Éducation nationale se rate... sur un test d'orthographe

La séquence a eu lieu lors de l'émission "C'est à vous", diffusée ce mardi 2 juin sur France 5.

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Comme le montre l'extrait ci-dessous, Édouard Geffray a été invité par Anne-Élisabeth Lemoine et ses chroniqueurs à se soumettre à un test d'orthographe. Et le ministre de l'Éducation nationale s'est volontiers prêté au jeu. Mais il ne s'attendait certainement pas à trébucher de la sorte lorsque la présentatrice lui a demandé d'écrire le mot « accueil » sur l'ardoise qu'on lui avait donnée pour l'occasion. Hésitant, le membre du gouvernement Lecornu a ainsi effacé à plusieurs reprises ses tentatives, ne parvenant manifestement pas à trouver la bonne orthographe.

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Après s'être confondu en excuses, Édouard Geffray n'a pas eu davantage de succès lorsqu'on lui a demandé d'écrire le mot « dilemme ». Persuadé que celui-ci prenait un « n » puis un « m », le ministre n'a pu que constater son erreur devant la réponse négative du plateau. « Au temps pour moi », a-t-il alors concédé, quelque peu gêné, en assumant son échec. Édouard Geffray s'est néanmoins rattrapé dans la foulée en écrivant le mot « rhododendron », loin d'être évident, sans faire de fautes d'orthographes.

L'honneur est donc sauf pour le ministre qui, beau joueur, a reconnu ses erreurs et profité de l'occasion pour rappeler aux candidats du bac que l'important résidait surtout dans la relecture des copies.

Et de conclure : « Quand on écrit, on fait tous des erreurs (...) prenez 10 minutes pour vous relire ».