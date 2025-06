Sur l'épaule, en bandoulière, au creux du coude : la façon dont vous portez votre sac à main en dit beaucoup sur votre personnalité

Selon des experts en langage corporel, la façon dont vous tenez votre sac à main au quotidien révèle votre personnalité. On vous dit tout.

La manière dont vous vous habillez chaque jour en dit beaucoup sur vous. Si vous portez par exemple beaucoup de vêtements noirs au quotidien, cela révèle plusieurs aspects de votre personnalité. De leur côté, les accessoires sont très importants pour compléter un look, et ils peuvent également en dire beaucoup sur qui vous êtes.

C’est le cas du sac à main et de la façon dont il est porté. En effet, il existe plusieurs façons de porter un sac à main : sur l’épaule, dans la main, en bandoulière, au creux du coude… Si ces manières de tenir un sac peuvent paraître anodines, elles en disent en réalité beaucoup sur votre personnalité. C’est ce que révèlent plusieurs experts en langage corporel.

Porter son sac sur l’épaule

Pour commencer, les personnes qui portent leur sac sur l’épaule tout en gardant une main dessus sont des personnes pratiques, qui privilégient leur liberté de mouvement à l’esthétique. Si elles gardent constamment la main serrée sur leur sac, ces personnes peuvent être prudentes, méfiantes, anxieuses et avoir peu confiance en elles.

À l'inverse, les personnes qui portent leur sac sur leur épaule sans garder la main dessus, en le laissant se balancer librement, sont à l’aise, sûre d’elles et confiantes.

“Il se dégage une personnalité cool et décontractée grâce à la ligne d’épaule légèrement plus basse. On ressent une impression de praticité, de fonctionnalité et d’autonomie car la personne qui porte le sac a les mains libres pour affronter les imprévus de la journée”, explique le Style Coaching Institut, selon Your Tango.

Porter son sac en bandoulière

Les personnes qui portent leur sac en bandoulière en le gardant devant elles sont généralement timides et réservées. C’est notamment le cas si elles portent un gros sac devant elles pour les cacher et pour montrer implicitement qu’elles ne veulent pas engager une conversation avec les autres.

À l’inverse, les femmes qui portent leur sac en bandoulière derrière elles ou sur la hanche sont insouciantes et confiantes.

Tenir son sac à la main

Quand on a un petit sac, on peut choisir de le tenir à la main ou au creux de son avant-bras, ce que l’on appelle un “porté baguette”. Selon Stylight, les femmes qui portent leur sac de cette façon sont déterminées et accordent de l’importance à leur travail. Elles sont sérieuses, sophistiquées, organisées et professionnelles.

Porter son sac au creux du coude

Le fait de porter son sac au creux de son coude, en le laissant se balancer, peut être un signe que nous sommes plus dans l’apparence que dans la praticité. Les femmes qui portent leur sac de cette façon veulent réhausser leur style, montrer qu’elles ont un sac de valeur ou avoir l’air distinguées. Cela révèle généralement une grande confiance en soi, une passion pour la mode ou un caractère extraverti.

“Historiquement, les femmes aristocratiques ne portaient un sac que pour parer leur tenue. En termes de praticité et d’esthétique, porter un sac de cette manière empêche la femme qui le porte d’utiliser facilement un bras, ce qui confère un air de statut social élevé”, indique le Style Coaching Institut.

Vous savez désormais comment analyser la façon dont vous portez votre sac à main et ce que cela peut dire de vous.