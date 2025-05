« Je ne l'ai pas reconnu » : Dominic Purcell méconnaissable, la star de Prison Break choque ses fans avec son nouveau look

L’inoubliable interprète de Lincoln Burrows dans Prison Break a bien changé. Dominic Purcell, qui jusque-là semblait réfractaire à la barbe, s’est finalement laissé convaincre, laissant ses fans sous le choc.

En 2017, les fans de Prison Break ont dit adieu à la série pour de bon. Après 5 saisons et de nombreuses péripéties, Michael Scofield, Lincoln Burrows et les autres ont définitivement raccroché. Depuis, les acteurs de la série se font discrets. Il leur arrive de faire quelques apparitions ici ou là dans des épisodes de séries. C’est notamment le cas de Dominic Purcell, l’interprète de Lincoln Burrows.

Après la cinquième et dernière saison de Prison Break, les fans ont pu revoir l’acteur dans plusieurs épisodes de The Flash, Arrow ou Supergirl. Et on peut dire que Dominic Purcell n’avait pas changé d’un poil. Il affichait toujours la même apparence avec le crâne rasé. Ce n’est désormais plus le cas aujourd’hui à tel point que certains fans ne le reconnaissent même plus.

« Le Père Noël est dans la place », le nouveau look de l’acteur fait réagir les internautes

Prison Break. Crédit photo : FOX

Sur Instagram, Dominic Purcell donne régulièrement de ses nouvelles à ses 1,8 million d’abonnés. Ces derniers ont été surpris de constater, dans une publication datant du 1er février, que l’acteur avait bien changé. Marié à Tish Cyrus, la mère de la chanteuse Miley, depuis 2023, Dominic Purcell a adopté un nouveau look, bien loin de ce que l’on avait vu jusqu’à présent.

Sur la photo en question, Dominic Purcell pose au côté de son frère, Damian, qui lui ressemble comme deux gouttes d’eau… Du moins avant sa transformation. En effet, l’acteur que l’on a aussi vu dans la série John Doe est méconnaissable.

Crédit photo : Dominic Purcell/ Instagram

Bière à la main, il affiche son physique d’athlète et ses nombreux tatouages. Mais surtout, ce sont sa longue barbe blanche et ses cheveux qui ont attiré l’attention. Il n’en fallait pas plus pour que ses abonnés réagissent.

« Oh mon Dieu ! Le Père Noël est dans la place » ; « Mec, tu es méconnaissable » ; « Pendant une seconde, je ne t’ai pas reconnu » ; « Il a l’air d’un homme différent », ont fait savoir les internautes.

En revanche, la barbe et le nouveau look n’ont pas plu à tout le monde. Certains lui ont fait savoir qu’il « avait besoin d'un rasage ». « Débarrasse-toi de cette barbe maintenant ! Tu es plus beau sans elle », estime une fan.

Crédit photo : Dominic Purcell/ Instagram

Dominic Purcell arbore-t-il cette barbe pour les besoins de sa prochaine série Snatchback, dans laquelle il donne la réplique à son ancien camarade Wentworth Miller (Michael Scofield) ? Réponse dans quelques mois.